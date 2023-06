Nam thanh niên ở huyện Quỳ Châu đâm chết 2 người từ việc xin xăng

(Baonghean.vn) - Ngày 21/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn chuyên đề an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy cho tăng ni, phật tử và ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.