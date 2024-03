Nga phá âm mưu đánh bom bằng xe hơi tại Crimea

(Baonghean.vn) - Châu Âu đã nhận ra rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ nữa. Do đó, bây giờ so với việc viện trợ cho Ukraine, họ phải tính toán kỹ xem phải làm gì với khả năng phòng thủ của mình. Trong tương lai, chi 2% GDP cho an ninh chung, liệu có đủ?