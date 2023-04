Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Chiều 14/4, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, đốc thúc tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84Km thuộc Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Dự án đi qua thị xã Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Đến nay, các địa phương đã giải phóng mặt bằng được 87,84/87,84Km, đạt 100%.

Báo cáo với Bộ trưởng, nhà đầu tư cho biết, Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 50km với tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 gói thầu xây lắp, dự kiến đến tháng 7/2023 sẽ hoàn thành, đến nay giá trị sản lượng thực hiện đạt 73%, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 68%.

Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài tuyến 49,3 km với tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 22/5/2021, dự kiến hoàn thành tháng 5/2024. Đến nay, giá trị sản lượng của các nhà thầu đạt 33,2% giá trị hợp đồng, chậm 1,5% so với tiến độ điều chỉnh lần 3, trong đó gói thầu XL-04 mới chỉ đạt 12%.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đánh giá, đối với các dự án BOT trên đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2022 được nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn, nhà đầu tư và ngân hàng không phải chịu rủi ro nào, vì vậy nói thiếu vốn là không đúng.

Bộ trưởng cũng cho rằng, tiến độ dự án không thể dừng được nên đề nghị tỉnh quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các vị trí cục bộ, bám đường, phải căng tiến độ để thực hiện dứt điểm.

* Sáng 14/4, Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản triển khai thực hiện.

Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn 55.348 hộ nghèo (6,41% dân số) và 53.571 hộ cận nghèo (6,2% dân số), trong đó có trên 15.000 hộ có nhu cầu về xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Ngày 4/2 vừa qua, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ phát động vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025. Đến nay, hệ thống các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn đã được Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai đồng bộ, chi tiết.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt tinh thần, nội dung, nhiệm vụ, phương pháp, thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện chương trình nhằm mục tiêu phấn đấu kêu gọi, vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà theo lộ trình.

Trong đó, năm 2023 hỗ trợ 5.500 nhà (xây mới 5.000 nhà, sửa chữa 500 nhà); năm 2024 hỗ trợ 5.000 nhà (xây mới 3.500 nhà, sửa chữa 1.500 nhà) và năm 2025 hỗ trợ 5.200 nhà (xây mới 700 nhà, sửa chữa 4.500 nhà).

Phát biểu kết luận hội nghị, dẫn số liệu hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 15.300 hộ gặp khó khăn về nhà ở đang rất mong mỏi an cư lạc nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phải xem chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025, để triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

* Chiều 14/4, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Căn cứ Quy định số 30 - QĐ/TW, ngày 19/8/2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký; Quy định số 18-QĐ/TU ngày 1/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quyết định số 1851-QĐ/TU ngày 5/4/2023 bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Võ Mai Tuấn, chuyên viên chính, Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Thư ký Bí thư Tỉnh ủy. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

* Sáng 14/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với UBND thị xã Hoàng Mai theo chương trình khảo sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân trên địa bàn thị xã do Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

Tại cuộc làm việc, các thành viên tham dự đã thảo luận, phân tích một số vụ việc, ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân đang còn vướng mắc trong quá trình giải quyết, gợi mở một số quan điểm, hướng xử lý.

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa đồng loạt khám xét 5 địa điểm liên quan tới vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 7/4/2023, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác đất tại khu vực điểm mỏ núi Dứa (thuộc xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc) của Công ty TNHH Đông Nam.

Tại hiện trường, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 4 phương tiện (gồm 2 máy đào bánh xích và 2 xe ô tô tải) đang có dấu hiệu hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản đất ngoài phạm vi ranh giới được cấp phép.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.