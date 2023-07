Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/7

(Baonghean.vn) - Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị; Tuổi trẻ ngành Y tế Nghệ An tổ chức hiến máu tình nguyện; Nông dân Nghệ An phấn khởi khi keo lai bất ngờ tăng giá trở lại... là những nội dung chính trong ngày.

* Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2023), ngày 15/7, Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với 10.263 liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, trong đó có 1.297 liệt sĩ quê Nghệ An và 10.800 liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, trong đó có khoảng 200 liệt sĩ quê Nghệ An.

Kính cẩn thắp nén tâm hương bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc, Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy nguyện hứa luôn nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Tập thể cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Lê Thuỷ

* Để góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn máu phục vụ cứu người, Đoàn thanh niên Sở Y tế Nghệ An đã có lời kêu gọi đoàn viên, thanh niên các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và huyện Hưng Nguyên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện tuổi trẻ ngành y tế Nghệ An.

Ngày hội hiến máu tình nguyện tuổi trẻ ngành y tế Nghệ An diễn ra trong 2 ngày 15-16/7/2023, tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An…

Ngày hội là một là hoạt động vô cùng ý nghĩa của tuổi trẻ ngành y tế Nghệ An mang lại sự sống, niềm tin, hy vọng cho người bệnh. Ảnh: Thành Chung

* Sau một thời gian dài rớt giá, khó tiêu thụ, thời điểm này keo lai ở địa bàn Nghệ An bất ngờ tăng giá trở lại, nông dân phấn khởi khi đầu ra cây keo dần ổn định.

Việc keo tăng giá trở lại không chỉ giúp nông dân có lãi từ trồng keo mà còn tạo việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn theo nghề bốc vác, bóc vỏ keo lâu nay đang bị thất nghiệp.

Nghệ An hiện có trên gần 170.000 ha rừng keo nguyên liệu, hàng năm khai thác trên 55.000 ha. Nhiều nhà máy chế biến gỗ keo trên địa bàn Nghệ An và Thanh Hoá đã ký kết được các đơn hàng, đẩy giá keo tăng cao. Đây là tín hiệu vui cho nông dân, góp phần kích thích phong trào trồng rừng sản xuất trên địa bàn huyện Nghệ An trong thời gian tới.

Một điểm thu mua keo nguyên liệu tại xã Châu Hội, Quỳ Châu. Ảnh: Văn Trường

* Dù là giáo viên dạy giỏi, gia cảnh khó khăn, có bố là thương binh nhưng nhiều năm qua, thầy Nguyễn Văn Tiên Hoàng (32 tuổi, dạy học tại Trường THCS Tây Thành, huyện Yên Thành) vẫn chỉ là giáo viên hợp đồng. Với mức lương chỉ hơn 2 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống của thầy rất chật vật, dù đã lớn tuổi nhưng cũng chẳng đủ can đảm để lập gia đình.

Thầy Hoàng được nhà trường lẫn phụ huynh đánh giá cao. Ảnh: T.H

* Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết vừa khởi tố 02 đối tượng Nguyễn Trí Ngọc (SN 1973) và Ngô Sỹ Thành (SN 1976) cùng trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Theo đó, ngày 04/7/2023, tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, khi 02 đối tượng Nguyễn Trí Ngọc và Ngô Sỹ Thành cùng trú tại xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp đang trên đường vận chuyển 01 cá thể hổ còn sống nặng 235 kg thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 01 cá thể hổ nặng 235 kg, 01 xe ô tô, 02 điện thoại di động.