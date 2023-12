Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/12

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm, làm việc tại tập đoàn sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ; Nghệ An chủ động các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao 2 ngôi nhà cho hộ nghèo ở huyện Nghĩa Đàn… là một số nội dung đáng chú ý ngày 16/12.

* Tiếp tục chuyến làm việc tại Ấn Độ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến thăm, làm việc tại Tập đoàn Motherson.

Tập đoàn Motherson được thành lập vào năm 1975, có trụ sở tại Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Đây là một trong những công ty lớn nhất của thế giới chuyên sản xuất linh kiện ô tô, bao gồm: hệ thống dây điện, gương chiếu hậu, khuôn phun, xử lý polymer và các bộ phận nội thất và ngoại thất khác cho ô tô cung cấp cho các hãng Audi, Daimler, BMW, Porsche, Land Rover, Ford, Volkswagen, Toyota, Hyundai…

Tập đoàn Motherson có hơn 350 cơ sở sản xuất tại 42 quốc gia trên thế giới với khoảng 180.000 nhân viên; có doanh thu lên đến 70 tỷ USD, trong đó phần lớn đến từ sản xuất các loại phụ tùng ô tô, nhất là dây điện.

Ngài Sanjay Mehta - Trưởng Văn phòng phụ trách khu vực châu Á của Tập đoàn Motherson giới thiệu về hệ thống điều khiển ô tô do tập đoàn sản xuất. Ảnh: Thành Duy

* Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, giảm thiểu thiệt hại do mưa rét, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 234/VPTT, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó.

Nông dân Nghệ An đốt lửa sưởi ấm cho đàn vật nuôi. Ảnh tư liệu: Thanh Phúc

* Nhân Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2023, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An đã gửi thư chúc mừng tới quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam, nữ cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa tỉnh nhà.

* Quỳ Châu được xem là "thủ phủ" hương trầm tại Nghệ An. Nơi đây có 6 làng nghề hương trầm được công nhận bao gồm khối 1, khối 2, khối 3, khối Tân Hương 1, khối Tân Hương 2 tại thị trấn Tân Lạc và bản Hạnh Tiến, xã Châu Hạnh. Thời điểm này, các cơ sở sản xuất hương trầm đang cấp tập chạy đua với thời gian để kịp số lượng các đơn hàng đã đặt.

Ảnh: Quang An

* Sáng 16/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 2 ngôi nhà cho hộ nghèo ở huyện Nghĩa Đàn. Tới dự và trực tiếp bàn giao có đồng chí Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Đặng Thị Hồng. Ảnh: Đức Anh

* Sáng 16/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự có có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành, lãnh đạo thành phố Vinh, các phường, xã, trường học trên địa bàn.