Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/7

* Ngày 18/7, đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ trên tọa độ lửa Truông Bồn, huyện Đô Lương và tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn.



Đoàn đại biểu tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên- Nam Đàn. Ảnh Thành Duy

* Sáng 18/7, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tại Nghệ An, việc cập nhật điểm thi trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo được thực hiện đúng với thời gian quy định và không có sự cố bất thường xảy ra.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh tư liệu: Đức Anh

* Cục CSGT vừa phê duyệt danh sách biển số ô tô của 63 tỉnh, thành đưa ra đấu giá. Biển số ô tô Nghệ An được đấu giá lần đầu có nhiều số đẹp như: 37K - 18888, 37K - 19999, 37K - 20000, 37K - 22222, 37K - 23456, 37K – 24688…

Người dân lấy biển số xe tại Đội đăng ký quản lý phương tiện thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đặng Cường

* Sáng 18/7, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thị xã Thái Hoà, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Bế mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023, cụm IV.

Trao giải A cho các tiết mục xuất sắc. Ảnh: Hoàng Long

* Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Cầu Truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề 'Bản hùng ca bất diệt'.

* Thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chiều 18/7, đoàn công tác của Báo Nghệ An tới thăm và trao quà tri ân cùng chế độ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Hưng Nguyên.

Mẹ Nguyễn Thị Cháu năm nay 92 tuổi, có 7 người con, trong đó, 2 người con trai đầu là liệt sĩ Hoàng Văn Xoan, Hoàng Trung Tính, cùng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại chiến trường Quảng Trị và chiến trường Lào năm 1972.

* Tạm hoãn 2 chuyến bay Vinh - Hà Nội do ảnh hưởng của bão số 1. Hành khách chuyến Vinh - Hà Nội đã được sân bay và các hãng hàng không thông báo về sự cố này. Các chuyến bay bù sẽ được phục hồi sau khi bão đi qua.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Quang An

* Liên quan đến chuyên án triệt xóa thành công ổ nhóm chuyên trộm cắp xe mô tô tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Quân về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".