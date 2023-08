Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/8

(Baonghean.vn) - Ra đời từ Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945), lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Nghệ An nói riêng đã phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng. Vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó.