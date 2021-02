Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/2

* Sáng 28/2, các địa phương trên địa bàn Nghệ An tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. Năm nay, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao gọi 3.350 công dân nhập ngũ, trong đó vào Quân đội 3.104 công dân, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 246 công dân.

Dự lễ giao, nhận quân ở thành phố Vinh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4. Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ tại huyện Quỳnh Lưu có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tại huyện Nam Đàn, dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Khắc Bang - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng hoa tân binh . Ảnh: Thanh Toàn

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, trước khi giao nhận quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm tra lại sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2 cho 100% công dân được phát lệnh nhập ngũ.

Người thân tiễn các công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

* Những tháng đầu năm 2021, trên địa bàn Nghệ An có 2.553 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Tiền thưởng tính nâng cao theo các mức tuổi đảng mà đảng viên được trao tặng. Đó là từ 1,5 đến 25 lần mức lương tối thiểu hiện hành.

Lễ trao tặng Huy hiệu 30, 40 và 45 tuổi Đảng ở Đảng bộ khối Doanh nghiệp Nghệ An. Ảnh tư liệu

* Trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, sau một thời gian gieo cấy, rất nhiều diện tích lúa xuân trên địa bàn Nghệ An tràn ngập ốc bươu vàng phá hoại, khiến cho bà con nông dân phải vất vả diệt trừ. Vụ lúa xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 90.700 ha, trong đó có 31.600 ha gieo sạ.

Do ốc bươu vàng phát triển mạnh nên chỉ một góc ruộng, người dân đã bắt được hàng chục con. Ảnh: Tiến Đông

* Trong sáng 28/2, Thành đoàn Vinh đã tổ chức gắn biển nhà vệ sinh công cộng tại các quán cà phê trên phố đi bộ. Cụ thể, có 4 quán cà phê trên 2 tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ được gắn biển. Sau khi phố đi bộ đi vào hoạt động, người dân và du khách có thể đi vệ sinh tại các điểm này.

Thành đoàn Vinh gắn biển nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ. Ảnh: Quang An

* Đất đai là một lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ xảy ra sai phạm. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ việc sai phạm trong quản lý đất đai, bồi thường GPMB các dự án liên quan đến cán bộ, công chức, người đứng đầu các ngành, địa phương. “Vì đất mất… cán bộ” là bài viết phản ánh vấn đề nhức nhối này.

Các đối tượng Trần Công Oanh, Lưu Quang Thượng, Nguyễn Văn Hồng bị khởi tố về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ''. Ảnh: Vương Linh

* Tại sao V.League 2021 tạm dừng ở vòng 10? Theo lý giải của VPF, do phải cân đối thời gian và phân chia lịch thi đấu nên đã quyết định dừng V.League sau vòng 10 để nhường sân chơi cho các giải khác.