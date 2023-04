Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/4

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Phục sinh; Tổ chức lại các tuyến vận tải hành khách sau khi chấm dứt hoạt động Bến xe khách chợ Vinh; Khởi tố người đàn bà chủ mưu trong vụ mua bán người… là những thông tin nổi bật ngày 5/4.

* Sáng 5/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2023.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành phương án tổ chức giao thông các tuyến vận tải hành khách cố định đi, đến các bến xe khách trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng lân cận sau khi chấm dứt hoạt động bến xe khách tại Bến xe chợ Vinh và đưa Bến xe phía Nam thành phố Vinh vào hoạt động.

* Những ngày đầu tháng 4, các bản làng của xã biên giới Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn đang khẩn trương thực hiện các hoạt động xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn. Tại xã Nậm Càn có 17 hộ gia đình khó khăn được hỗ trợ xây nhà theo chương trình giúp đỡ cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Kỳ Sơn từ nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Công an tỉnh và Bộ Công an.

* Dự án Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đoạn qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu hiện đã bàn giao hơn 90% mặt bằng. Hiện UBND huyện Quỳnh Lưu đang nỗ lực phối hợp các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ. Đến cuối tháng 3/2023, đã có thêm nhiều hộ đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án.

* Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa ra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tư (SN 1993), trú tại bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn về hành vi "Mua bán người".