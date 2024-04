Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/4

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và cộng đồng doanh nghiệp Australia; Số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tại Nghệ An tăng cao; Thêm ngôi trường gặp khó vì giáo viên về hưu không chịu trả lại nhà tập thể...

* Ngày 4 và 5/4, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và cộng đồng doanh nghiệp Australia.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm tới Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Sydney. Ảnh: Minh Thế

* Ngày 5/4, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về: Bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; Quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL

* Theo Cục Thống kê Nghệ An, quý 1/2024, Nghệ An có 444 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký thành lập 6.176 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Tính cạnh tranh của hàng trong nước cao, nhu cầu thị trường trong nước, quốc tế thấp đang là những yếu tố khó khăn ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp. Ảnh: Thu Huyền

* Sáng 5/4, Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương.

* Với mục tiêu nâng cao trình độ, chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị cho lực lượng dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; phối kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị, tư tưởng.

Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” sôi sục trên khắp các thao trường. Các chiến sĩ dân quân cụm 4 huyện Hưng Nguyên hăng say, miệt mài huấn luyện bắn súng AK bài 1, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Kiên

* Thêm ngôi trường gặp khó vì giáo viên về hưu không chịu trả lại nhà tập thể. Nhiều năm nay, Trường THPT Hà Huy Tập vẫn đang loay hoay tìm cách xử lý ngôi nhà tập thể cuối cùng còn sót lại trong khuôn viên nhà trường.