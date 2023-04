Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028

Dự đại hội, về phía Liên đoàn Quần vợt Việt Nam có đồng chí Đoàn Thanh Tùng - Tổng Thư ký Liên đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; cùng 80 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, các câu lạc bộ Quần vợt trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2022, phong trào quần vợt tỉnh Nghệ An đã có bước phát triển nhanh, mạnh và rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, công chức và mọi lứa tuổi, mọi thành phần lao động tham gia tập luyện môn quần vợt nhằm rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe. Hiện nay toàn tỉnh có gần 100 sân quần vợt ở 18/21 huyện, thành, thị (chỉ còn 3 huyện Anh Sơn, Tương Dương và Kỳ Sơn chưa có sân), hơn 50 câu lạc bộ, với hàng ngàn người tham gia tập luyện hằng ngày.

Hằng năm, ngoài các giải tỉnh nằm trong kế hoạch như giải quần vợt vô địch tỉnh Nghệ An (tổ chức vào tháng 4 hằng năm); Giải quần vợt cúp NTV (tổ chức vào tháng 8 hàng năm) còn có hàng chục giải phong trào có uy tín, có quy mô lớn được các huyện, thành, thị các câu lạc bộ, cơ quan ban, ngành, doanh nghiệp lớn, tổ chức xã hội, đoàn thể tổ chức như Giải Quần vợt huyện Diễn Châu, Giải Quần vợt Cúp truyền hình huyện Quỳnh Lưu, Giải quần vợt Đại học Vinh mở rộng, Giải Quần vợt doanh nhân trẻ Nghệ An…

Quần vợt Nghệ An thật sự đã trở thành môn thể thao có tính quần chúng, là một trong số ít môn thể thao tạo được sức hút phong trào, ngày càng được yêu thích và hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào Quần vợt tỉnh Nghệ An còn một số hạn chế như số người tham gia tập luyện Quần vợt hàng năm tuy tăng nhưng vẫn chưa tạo ra được hiệu ứng tích cực để thu hút nhiều người dân tham gia hơn nữa, nhất là lứa tuổi học sinh, thanh niên... Cơ cấu, hệ thống tổ chức giải Quần vợt từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của phong trào.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài chuyên sâu có trình độ cao chưa được quan tâm. Chất lượng chuyên môn, trình độ kỹ, chiến thuật được thể hiện qua các giải tổ chức hàng năm có tiến bộ, đạt được những thành tích đáng khích lệ nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với nhiều đơn vị, địa phương trong khu vực, toàn quốc…

Nhiệm kỳ 2015 - 2022, Liên đoàn Quần vợt Nghệ An phấn đấu xây dựng Liên đoàn vững mạnh, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, hoạt động theo đúng tính chất của một tổ chức xã hội – nghề nghiệp về thể thao; xây dựng và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu Quần vợt lành mạnh sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh; hỗ trợ việc thành lập các Hội, Câu lạc bộ Quần vợt ở các địa phương, đơn vị và chú ý tới việc đào tạo huấn luyện viên, trọng tài; đề xuất và phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đăng cai tổ chức các giải thi đấu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Về chỉ tiêu, phấn đấu hằng năm kết nạp hội viên tham gia Liên đoàn Quần vợt Nghệ An tăng 10%; tổ chức thi đấu các giải do Liên đoàn chủ trì từ 2 – 4 giải/năm và các câu lạc bộ từ 5 – 7 giải/ năm.