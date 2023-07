Những thay đổi mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới từ 15/8/2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA, có hiệu lực kể từ ngày 15/8 tới đây, với nhiều nội dung mới liên quan đến công tác cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Trong số này, một khái niệm lần đầu tiên được quy định chính thức là biển số định danh. Theo đó, nhiều thắc mắc được bạn đọc quan tâm, đó là biển số xe đang dùng có phải chuyển sang biển số định danh; mỗi chủ xe được sở hữu bao nhiêu biển số…

Biển số định danh là gì; biển số định danh có giống số định danh cá nhân không?

Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA. Ngoài ra, tại khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe như sau: - Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

- Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Biển số định danh không phải là biển có dãy số như số định danh cá nhân của chủ xe mà chỉ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, sự thay đổi ở đây là về phương thức quản lý, còn bản thân biển số thì vẫn như hiện hành.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe tại Phòng CSGT Công an tỉnh. Ảnh: Đ.C

Việc quản lý đăng ký xe theo mã định danh sẽ giúp cho công tác quản lý của Nhà nước hiệu quả hơn, đặc biệt là xử lý vi phạm hành chính. Đơn cử, nếu hiện nay, lực lượng công an gửi thông báo vi phạm nhưng nhiều trường hợp chủ xe đã bán xe kèm theo cả biển số cho người khác, rất khó để xác minh chủ xe thực sự. Quản lý biển số theo mã định danh sẽ tránh được tình trạng này, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ xe khi tham gia giao thông hoặc khi chuyển quyền sở hữu xe phải sang tên chính chủ, vì tới đây biển số sẽ gắn liền với họ.

Biển số xe đang dùng có phải chuyển sang biển số định danh từ ngày 15/8?

Về điều khoản chuyển tiếp, Thông tư 24/2023/TT-BCA nêu rõ, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Theo quy định, biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng kí thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để thực hiện đăng kí cho xe khác.

Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Người sở hữu nhiều xe sẽ định danh biển số xe như thế nào; có được mua bán, chuyển nhượng hay không?

Cơ quan chức năng sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển ô tô, xe máy. Mỗi biển số sẽ gắn với một xe. Nếu một người có nhiều xe nhiều biển thì tất cả đều được gắn với mã định danh của chủ xe đó.

Người dân lấy biển số xe tại Đội đăng ký quản lý phương tiện thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh. Ảnh: Đ.C

Đơn cử, khi cấp và quản lý biển số xe theo mã số định danh cá nhân cho người A., thì khi bán xe, người này phải giữ lại biển số và đăng ký xe rồi nộp cho cơ quan công an. Khi người này mua xe mới, công an chỉ làm giấy tờ đăng ký xe mới với số khung, số máy của chiếc xe này và sẽ cấp lại biển số cũ mà trước đây người này đã nộp lại. Trong trường hợp, hơn 5 năm sau khi bán xe, nếu người A. không mua xe mới để gắn biển số đã đăng ký theo mã định danh cá nhân thì cơ quan chức năng sẽ thu hồi biển số này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, khi một người muốn bán xe thì chủ xe phải giữ lại đăng ký, biển số, không được giao cho chủ mới của xe. Chủ cũ của xe phải nộp lại đăng ký, biển số cho công an để làm thủ tục thu hồi. Biển số này sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.

Nhưng đối với biển số đấu giá, trong trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá, thì chủ xe nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trúng đấu giá nhưng phải nộp bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu. Người mua làm thủ tục đăng ký sang tên xe và sẽ được đăng ký, giữ nguyên biển số trúng đấu giá. Chứng từ chuyển quyền sở hữu phải ghi rõ nội dung “chuyển xe kèm theo biển trúng đấu giá”.

Chuyển nơi cư trú sang tỉnh khác có cần đổi biển số định danh; thời hạn cấp và cấp lại biển số định danh trong bao lâu?

Theo quy định, trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Về thời hạn cấp và cấp lại biển số định danh, theo khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về thời hạn cấp và cấp lại biển số định danh như sau:

- Cấp biển số định danh lần đầu: Cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

- Cấp đổi biển số xe, cấp lại biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu giá, cấp lại biển số định danh: Không quá 07 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.