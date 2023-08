Nước khoáng thể thao Faith tiếp sức cho 4.000 runner tại Nghệ An

Lần đầu tiên, một giải chạy Marathon chuyên nghiệp được tổ chức tại Nghệ An. Ảnh: Nông thôn Việt

Giải chạy Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: “Cùng Faith về miền Ví Giặm” do UBND tỉnh Nghệ An giao cho Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và các Sở ngành chuyên môn tổ chức tại thành phố Vinh (Nghệ An) vào ngày 19 - 20/8 thu hút sự tham gia của 4.000 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và quốc tế. Đây là một trong những sự kiện thể thao quy mô được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, đồng thời, góp phần quảng bá du lịch bản địa, tạo cơ hội để du khách trong và ngoài nước khám phá thiên nhiên, cảnh quan, những giá trị truyền thống tốt đẹp của vùng đất Nghệ An.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, “Cùng Faith về miền ví, giặm” còn mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa độc đáo. Trên đường chạy, các vận động viên đã được tận mắt chứng kiến cảnh sắc “non sông nước biếc”, ngắm nhìn những di tích mang hơi thở văn hóa - lịch sử của xứ Nghệ.

Những điểm nhấn này đã truyền cảm hứng để Faith - thương hiệu nước khoáng thể thao giúp cải thiện hiệu suất cơ thể, tăng độ bền bỉ, dẻo dai - không ngừng nỗ lực nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ lối sống lành mạnh đến cộng đồng thông qua giải chạy.

Các runner hào hứng chinh phục cung đường đẹp thơ mộng bên bờ sông Lam. Ảnh: Nông thôn Việt

Là đơn vị tài trợ Kim Cương, Faith đã đồng hành cùng giới runner trong mọi khoảnh khắc đáng nhớ tại miền đất của những điệu ví, giặm. Với mong muốn giúp vận động viên tự tin chinh phục kỷ lục mới, Faith đã đặt các trạm “tiếp sức” tại sự kiện, trao tặng những chai nước khoáng thiên nhiên đến các runner để họ có thể bổ sung năng lượng, giữ vững tinh thần thi đấu trong suốt đường đua.

Đồng hành cùng Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm - Faith “tiếp sức” để các vận động viên tự tin chinh phục kỷ lục mới. Ảnh: PV

Giải chạy Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: “Cùng Faith về miền ví, giặm” đã kết thúc với những hình ảnh đẹp, cảm xúc ấn tượng cùng những thành tích đáng nhớ. Sự tham gia đông đảo của các vận động viên trong và ngoài nước đã làm nên một ngày hội thể thao đầy ý nghĩa, qua đó khích lệ tinh thần thể thao Việt Nam.

Thông qua việc đồng hành cùng giải chạy, Faith hy vọng có thể góp phần lan tỏa ngọn lửa đam mê, xây dựng niềm tin vào một nền tảng thể chất mạnh mẽ. Tinh thần này sẽ không chỉ truyền cảm hứng cho các vận động viên chuyên nghiệp, mà còn lan rộng đến hàng triệu người yêu thích chạy bộ ở cả trong và ngoài nước.