Nước tràn vào khoang máy, một tàu cá bị chìm

(Baonghean.vn) - Khi đang hoạt động trên biển, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị nước tràn vào, máy bơm ngừng hoạt động nên tàu nhanh chóng bị chìm. Rất may, các ngư dân trên tàu bị nạn đã được tàu của ngư dân Nghệ An cứu vớt an toàn.

Vào khoảng 7h30 phút ngày 8/8, tàu cá số hiệu QNg 97291 TS có 4 thuyền viên do anh: Trần Văn Ngọc (SN 1982), thường trú phường Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, khi đang hoạt động tại tọa độ 18052’00’’N - 105053’00’’E, thì tàu bị hở van ở đáy, nước tràn vào khoang máy, máy bơm ngừng hoạt động không thể bơm nước ngoài, tàu có nguy cơ bị chìm, thuyền trưởng đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn biết để hỗ trợ, kịp thời ứng cứu; đồng thời điều động 1 tàu và 10 cán bộ chiến sỹ của Hải đội 2 khẩn trương lên đường cứu nạn.

Tàu của Hải đội 2 BĐBP Nghệ An xuất kích cứu hộ cứu nạn trên biển. Ảnh: Hùng Phong

Đến 8h 45 cùng ngày do nước tràn vào nhanh, máy bơm không hoạt động được nên tàu cá QNg 97291 TS bị chìm hoàn toàn; 4 thuyền viên trên tàu cá QNg 97291 TS được tàu cá mang số hiệu NA 90503 TS, do anh Lê Đình Quang (SN 1983), thường trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng đưa lên tàu đảm bảo an toàn, sức khỏe của các thuyền viên trên phương tiện bị nạn ổn định.