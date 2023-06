Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 23/6, Đoàn công tác Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các ban Đảng và một số sở, ngành liên quan. Làm việc với đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu và các phòng, ban liên quan. Ảnh: Thành Cường

Điểm sáng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Quỳnh Lưu là huyện đồng bằng ven biển, địa hình đa dạng, kinh tế phát triển không đồng đều, diện tích tự nhiên 439,87 km2. Có 32 xã, 1 thị trấn, dân số 287.544 người.

Đảng bộ huyện có 76 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 33 đảng bộ xã, thị trấn, 7 đảng bộ, 36 chi bộ khối cơ quan. Có 524 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 10.919 đảng viên. Trong đó có 178 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.

Trên địa bàn huyện, có 535 doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 62 doanh nghiệp tư nhân có trên 30 công nhân, người lao động. Tính đến tháng 6/2023, toàn huyện có 10 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, trong đó, có 8 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu Lê Xuân Kiên báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Cường

Trong công tác phát triển Đoàn Thanh niên và tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thành lập được 5 tổ chức Đoàn Thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân với 241 đoàn viên; thành lập 16 tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 4.722 đoàn viên, trong đó có 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh uỷ Nghệ An, tháng 8/2016 huyện Quỳnh Lưu có 38 thôn, xóm thuộc phạm vi Đề án, trong đó có 19 xóm chưa có đảng viên tại chỗ, 14 xóm có 1 đến 2 đảng viên tại chỗ, 5 xóm có nguy cơ không còn chi bộ. Tháng 7/2021, do sáp nhập xóm nên Quỳnh Lưu còn 36 xóm thuộc phạm vi thực hiện Đề án. Thực hiện Kết luận số 95, đến nay, 31/31 xóm có từ 1 - 2 đảng viên hoặc các chi bộ chưa có đảng viên tại chỗ đều đã thành lập được chi bộ tăng cường, không còn chi bộ ghép.

Từ năm 2020 đến tháng 6/2023, toàn huyện mở 21 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.172 quần chúng, kết nạp được 665 đảng viên, trong đó có 37 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, 5 đảng viên gốc giáo (4 đảng viên thuộc phạm vi đề án), 6 đảng viên dân tộc thiểu số.

Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, tập trung chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

Sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, có 7/28 chỉ tiêu đạt và vượt, 17/28 chỉ tiêu đến nay chưa đạt nhưng đến cuối nhiệm kỳ có khả năng đạt và vượt chỉ tiêu. Kinh tế huyện tiếp tục phát triển khá; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; văn hóa - xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đạt nhiều kết quả quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày một nâng lên...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Làm việc với đoàn công tác Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu cũng đã có một số kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ vướng mắc trên địa bàn như: đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét cho huyện Quỳnh Lưu được hưởng một số cơ chế đặc thù; đề nghị UBND tỉnh phân bổ, cân đối, bố trí ngân sách và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị dạy học; bổ sung nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2023-2025 để xây dựng tuyến đường 60m (nối Quốc lộ 1A tại xã Quỳnh Hồng đến xã Quỳnh Nghĩa); xây dựng kè, đê biển khu vực xã Quỳnh Nghĩa phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển du lịch biển; xem xét đưa Quỳnh Lưu vào các tour- tuyến tham quan du lịch văn hóa tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng;…

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã trả lời các kiến nghị đề xuất của huyện Quỳnh Lưu.

Đẩy nhanh thủ tục pháp lý, thu hút đầu tư

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, cũng như thực hiện Đề án 01 của huyện, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 và nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu cần đẩy nhanh thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư hạ tầng và các dự án.

Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các công trình trọng điểm có tính kết nối, lan tỏa, tác động quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội; phát triển dịch vụ thương mại nhanh, bền vững, phù hợp với điều kiện của huyện; tập trung lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quỳnh Lưu cần tăng cường giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng, khai thác tốt các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử phục vụ phát triển du lịch, nhất là dịch vụ, du lịch biển. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Quỳnh Lưu chú trọng phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao, nhằm hình thành chuỗi giá trị sản phẩm nông sản có giá trị cao và bền vững; Xây dựng, nhân rộng mô hình về một số cây, con, sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao theo hướng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm; phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản, gắn với chế biến và xuất khẩu; có giải pháp khắc phục hiệu quả khó khăn của khai thác thủy hải sản.

Ngành khai thác thủy sản đang đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng yêu cầu Quỳnh Lưu tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về thực hiện hiệu quả Kết luận số 95, Kết luận số 189 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quỳnh Lưu cần có các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm; thực hiện tốt phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; khuyến khích nhân dân tích cực tham gia sản xuất, xây dựng Đảng, chính quyền.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Bệnh viện Đa khoa Minh An. Bệnh viện Đa khoa Minh An hiện có 260 cán bộ, nhân viên. Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Minh An thành lập đầu năm 2017 với 9 đảng viên, đến nay, chi bộ có 37 đảng viên trong đó có 5 đảng viên dự bị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Bệnh viện Đa khoa Minh An. Ảnh: Thành Cường

Đánh giá cao công tác phát triển đảng viên của Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Minh An, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến các chủ doanh nghiệp, các cơ quan ngoài nhà nước trong công tác xây dựng, tạo nguồn đảng viên. Bên cạnh đó, cấp ủy địa phương cần hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ sát với thực tiễn kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời, cần quan tâm hỗ trợ, giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền.