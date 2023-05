Sản xuất ô tô liên tục lao dốc; USD tăng vọt gây áp lực lên vàng

Sản xuất ô tô liên tục lao dốc, địa phương lo hụt thu ngân sách

Sản lượng sản xuất xe hơi trong nước đã ghi nhận đà giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm. Không chỉ vậy, doanh số bán xe cũng đang có chiều hướng đi xuống.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sản lượng sản xuất ô tô các loại trong 4 tháng đầu năm là 11.469 xe, giảm 43% so với cùng kỳ. Đồng thời, hoạt động sản xuất ô tô cũng giảm tới 40,18%.

Một báo cáo khác của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc còn cho biết Công ty Toyota Việt Nam, doanh nghiệp FDI lớn của địa phương, có sản lượng quý I giảm tới 37%, tương đương 2.802 xe, so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số ôtô tiếp đà giảm sút trong các tháng đầu năm. Điều này gây lo ngại cho nhiều doanh nghiệp sản xuất. Một số địa phương có thể bị hụt thu ngân sách, lao động mất việc làm.

Theo VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 4 chỉ đạt 22.409 xe, gồm xe 15.748 du lịch; 6.487 xe thương mại và 174 xe chuyên dụng. Các phân khúc đều có sự giảm mạnh so với tháng 3 như xe du lịch giảm 27%; xe thương mại giảm 19% và xe chuyên dụng giảm 51%.

Nếu chỉ tính riêng các thành viên VAMA thì doanh số bán hàng còn giảm mạnh hơn. Cụ thể, chỉ có 20.667 xe các loại được bán ra trong tháng 4/2023, giảm 46% so với tháng 4/2022 và giảm 21% so với tháng 3/2023.

Trong số này, phân khúc xe du lịch chứng kiến việc giảm mạnh nhất trong các phân khúc khi giảm tới 54% so với tháng 4/2022 và giảm 25% so với tháng 3/2023.

Nguyên nhân của đà giảm này được lãnh đạo địa phương cho rằng, xuất phát từ việc chính sách giảm thuế trước bạ không được gia hạn. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp ôtô trong nước cũng đang phải cạnh tranh rất gay gắt để giành thị phần.

Với các thành viên ngoài VAMA, tình hình cũng không có gì khá hơn. Hyundai đang giảm mạnh về doanh số tính từ cuối năm 2022 đến tháng 4/2023. Tổng số xe Hyundai bán ra tháng vừa qua đạt 4.592 chiếc, trong khi tháng 3 bán được 5.773 chiếc.

Với riêng xe du lịch, trong tháng 4 có có 3.355 xe được bán ra; tháng 3 bán được 4.757 chiếc; tháng 2 là 4.753 chiếc. Trước đó, tháng 11-12/202, doanh số vào khoảng 7.000-9.000 chiếc.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sản lượng xe hơi lắp ráp trong tháng 4 chỉ đạt khoảng 29.500 xe, lũy kế 4 tháng đạt 109.500 chiếc, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Không chỉ các hãng sản xuất, các hãng phân phối ôtô cũng ghi nhận quý I kinh doanh ảm đạm. Đơn cử như Savico - đơn vị phân phối nhiều thương hiệu như Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Volvo... đã ghi nhận quý kinh doanh ảm đạm. Lãi sau thuế của quý I chỉ còn 14,7 tỷ đồng, giảm gần 85% so với cùng kỳ 2022 và giảm hơn 11 lần so với quý trước. Lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp vượt 2.000 tỷ đồng.

Haxaco đang phân phối thương hiệu Mercedes-Benz cũng giảm hơn 40% doanh thu so với cùng kỳ, chưa đạt 1.000 tỷ đồng. Mức lãi trước thuế chỉ còn 5,6 tỷ đồng trong quý I - giảm khoảng 92%.

USD tăng vọt gây áp lực lên vàng

Giá vàng hôm nay (17/5) trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm khá mạnh. Giới đầu tư cho rằng, họ đã đánh cược quá sớm vào khả năng Mỹ nhanh chóng giảm lãi suất. Tuy nhiên, giá vàng vẫn trên ngưỡng 2.000 USD/ounce.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66.550.000 đồng/lượng - 67.170.000 đồng/lượng.

Doji Hà Nội: 66.550.000 đồng/lượng - 67.150.000 đồng/lượng.

SJC TP.HCM: 66.550.000 đồng/lượng - 67.150.000 đồng/lượng.

Doji TP.HCM: 66.550.000 đồng/lượng - 67.150.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đêm 16/5 cao hơn khoảng 10% (182 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 57,7 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 9,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 16/5.

Vàng chịu áp lực giảm trong bối cảnh chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới - tăng mạnh lên ngưỡng 102,4 điểm. Trước đó, chỉ số này có lúc về ngưỡng 101 điểm.

Đồng USD tăng trở lại khi nhiều nhà đầu tư cho rằng, họ đã đánh cược quá sớm vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhanh chóng đảo chiều chính sách tiền tệ, cắt giảm lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp.

Theo Georgette Boele, từ đầu năm tới nay, vàng tăng do giới đầu tư kỳ vọng chu kỳ tăng lãi suất của Fed sẽ sớm chấm dứt. Những lo lắng về triển vọng nền kinh tế, lạm phát cao và căng thẳng địa chính trị cũng kéo vàng đi lên.

Tuy nhiên, Georgette Boele lưu ý, đà tăng đã bị kìm lại ở mức như hiện tại. “Thị trường dự đoán Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất trong quý III. Điều này phản ánh vào giá vàng (tăng). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, việc cắt giảm lãi suất sẽ đến muộn hơn, có thể xảy ra vào cuối năm”, Boele nhận định.

Bên cạnh đó, USD chưa giảm giá sẽ ảnh hưởng tới đà tăng của vàng trong các tháng tới.

Dù vậy, về dài hạn, vàng vẫn được đánh giá đang nằm trong xu hướng tăng. Vàng có thể bứt phá trong năm 2024 khi mà cả Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Dự báo vàng sẽ ở mức 2.000 USD/ounce trong năm 2023 và 2.200 USD/ounce trong năm 2024.

Nhu cầu nhập khẩu lớn, giá lúa gạo neo cao

Giá lúa gạo hôm nay (17/5) tại Đồng bằng sông Cửu Long không có biến động. Thị trường lúa gạo giao dịch ổn định, giá neo cao do nguồn cung giảm.

Theo đó, tại kho An Giang, giá lúa Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg; OM 18 dao động quanh mốc 6.600 - 6.800 đồng; lúa IR 504 đang được thương lái thu mua ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 6.300 - 6.400 đồng/kg; Nàng hoa 9 6.600 - 6.750 đồng/kg; lúa Nhật 7.800 - 8.000 đồng/kg; Nếp khô Long An 8.600 - 8.800 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.000 - 8.200 đồng/kg và lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.