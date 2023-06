Trả lại đôi mắt tự nhiên cho cậu bé 14 tuổi bị sụp mí bẩm sinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sụp mí bẩm sinh là bệnh lý thường gặp, ảnh hưởng tới thẩm mỹ và các chức năng liên quan. Vừa qua, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã điều trị thành công cho cậu bé 14 tuổi mắc bệnh lý này; giúp em lấy lại sự tự tin trong cuộc sống.

Phiền toái, mặc cảm do bị sụp mí bẩm sinh

Cậu bé H.V.T (14 tuổi ở Yên Thành) là con út trong gia đình nông dân có 5 anh em. Từ khi sinh ra, em đã gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống hằng ngày cũng như công việc học tập. Cơ mí sụp xuống khiến tầm nhìn bị hạn chế nên em thường phải ngửa cổ lên cao để nhìn và giao tiếp với mọi người. Do kinh tế gia đình khó khăn, độ tuổi còn nhỏ nên em chưa có điều kiện đi phẫu thuật sớm.

Em chia sẻ rằng, ở trường học thường bị các bạn trêu chọc, chê bai khiến em cảm thấy tự ti, buồn phiền. Vậy nên sau một thời gian tìm hiểu, gia đình đã quyết định lựa chọn Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An là nơi để giúp em chữa khỏi căn bệnh này.

Ekip các y bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thực hiện phẫu thuật cắt mí mắt cho em H.V.T. Ảnh: Hằng Nga

Hạnh phúc với diện mạo mới sau phẫu thuật

Sau khi thăm khám trường hợp của em T, bác sĩ Chu Văn Hiếu - Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết: “Trường hợp của em T là một trường hợp sụp mí khá nặng. Bệnh lý này nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra những hậu quả khôn lường như: Nhược thị, tật khúc xạ do áp lực của mi mắt lên nhãn cầu, hạn chế thị trường, cong lệch cột sống do cố ngửa cổ để nhìn đồng thời ảnh hưởng đến thẩm mỹ, gây ra rào cản tâm lý mặc cảm, hạn chế giao tiếp của trẻ nhỏ”.

Trong thời gian 120 phút, em T được bác sĩ Chu Văn Hiếu cùng ekip các y bác sĩ trong Khoa tiến hành cắt mí, lấy mỡ mí mắt để loại bỏ các túi mỡ thừa, đồng thời điều chỉnh cơ nâng mi, các bó cơ ở mí mắt nhằm làm chắc các cơ này. Đây là phương pháp tối ưu giải quyết mọi vấn đề về sụp mí bẩm sinh, đồng thời còn giúp tái tạo mắt thẩm mỹ.

Kết quả mà em T nhận được hơn cả mong đợi. Giờ đây đôi mắt em đã được trả lại nét bình thường, tự nhiên. Em có thể tự tin nhìn ngắm thế giới mà không còn phải ngửa lên đầy khó khăn như trước và hạnh phúc với diện mạo mới, như bao người bình thường khác.

Em T vui mừng và tự tin với diện mạo mới, sau khi được phẫu thuật cắt mí mắt thành công tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Ảnh: Hằng Nga

Kỹ thuật thường quy tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Mỗi năm, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An tiếp nhận rất nhiều ca sụp mí, trong đó tình trạng sụp mí bẩm sinh chiếm khoảng 60%.

Tại đây, mọi khách hàng sẽ được thăm khám, kiểm tra kỹ lưỡng, từ đó đánh giá tình trạng sụp mí cũng như tìm hiểu nguyên nhân và các tổn thương kèm theo để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất.

Hiện nay có rất nhiều trung tâm thẩm mỹ thực hiện phương pháp điều trị sụp mí bẩm sinh. Tuy nhiên bạn nên lựa chọn địa chỉ được cấp giấy phép hoạt động rõ ràng, các cơ sở vật chất được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Bộ Y tế, đội ngũ bác sĩ đạt trình độ chuyên môn cao sẽ mang lại kết quả như mong muốn và hạn chế được những rủi ro không đáng có. Bác sĩ Chu Văn Hiếu - Phó Trưởng Khoa Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Với đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, trang thiết bị y tế hiện đại, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, đáp ứng mọi yêu cầu làm đẹp của khách hàng. Ảnh: Hằng Nga

Bệnh nhân mắc bệnh lý sụp mí bẩm sinh cần được điều trị kịp thời nếu không sẽ gây ra những biến chứng khôn lường. Khi phát hiện mắt có những biểu hiện bất thường, bạn nên chủ động thăm khám sớm để có phương pháp điều trị phù hợp.

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trực thuộc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An - Bệnh viện công lập chuyên khoa tuyến tỉnh. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, hệ thống phòng mổ đồng bộ, đảm bảo vô khuẩn, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, đón đầu ứng dụng nhiều công nghệ mới tiên tiến,...; tự hào là cơ sở thẩm mỹ đáng tin cậy, cam kết đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp hiện nay của quý khách hàng.

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý sụp mí mắt bẩm sinh được điều trị thành công tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Ảnh: Hằng Nga