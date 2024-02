Tự hào người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trên thành phố đỏ

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu Xuân mới, trong thời điểm Công an Nghệ An chuẩn bị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các cán bộ hưu trí Công an thành phố Vinh cũng náo nức hướng về Đại hội Hội Cựu công an nhân dân thành phố Vinh lần thứ nhất.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tập hợp hội viên các thế hệ công an qua các thời kỳ; tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, thực hiện tốt các chính sách đối với cựu cán bộ Công an, chăm lo giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất; góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố Vinh vững mạnh về mọi mặt, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Từ gian khó, hào hùng...

Với bề dày truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của CAND Việt Nam anh hùng. Những chặng đường lịch sử chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND luôn gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, của cách mạng và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong thời điểm khó khăn nhất của đất nước, cùng với các lực lượng Công an trong tỉnh, Công an thành phố Vinh đã khắc phục khó khăn, không quản ngại hy sinh, gian khó lao mình vào cuộc đấu tranh quyết liệt làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của bọn phản cách mạng và các loại tội phạm khác.

Công an thành phố Vinh diễu hành, biểu dương lực lượng.

Hình ảnh người chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tuần tra canh gác giữ gìn trật tự trị an, tấn công truy quét tội phạm đã làm cho nhân dân an tâm tin tưởng vào cuộc sống của chế độ mới.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an Nghệ An nói chung và Công an thành phố Vinh nói riêng đã tham gia đấu tranh quyết liệt làm thất bại âm mưu gây rối, phá hoại của bọn gián điệp, phản động, bảo vệ vững chắc hậu phương, phá nhiều vụ án gây tiếng vang khắp cả nước.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Vinh căng mình đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Đạo

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thành phố Vinh là trọng điểm đánh phá ác liệt của kẻ thù. Với quyết tâm" Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", lực lượng Công an thành phố đã không quản hy sinh, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa tích cực tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam vừa tập trung bảo vệ an ninh trật tự cho hậu phương lớn. Công an thành phố Vinh đã ngày đêm bám sát trận địa, bảo vệ các cơ quan đầu não, giữ vững huyết mạch giao thông, bảo vệ an toàn các chuyến hàng từ hậu phương ra tiền tuyến; cứu chữa kho hàng, bến bãi, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Hình ảnh người chiến sĩ với sắc phục màu vàng xông pha trong mưa bom, bão đạn, dũng cảm lao mình vào nơi nguy hiểm để cứu dân, chữa cháy, làm "cọc tiêu sống", hướng dẫn các đoàn xe, phà, tàu chở hàng chi viện cho tiền tuyến là những ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí của quân và dân cả nước. Đất nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, vượt qua mọi khó khăn thử thách, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an thành phố Vinh tiếp tục phát huy truyền thống "mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Công an Nghệ An và Công an thành phố Vinh kiểm tra tang vật trong vụ án ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: Minh Khôi

Công an thành phố Vinh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ,đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới trong bối cảnh các thế lực thù địch và bọn phản động ráo riết tiến hành mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng; công tác quản lý xã hội, quản lý kinh tế còn bộc lộ nhiều sơ hở, trong khi đó tội phạm hình sự gia tăng với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp và liều lĩnh hơn.

Công an Phường Trung Đô hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Đặng Cường

Trước tình hình đó, cùng với các lực lượng Công an trong tỉnh, Công thành phố đã tiếp tục vươn lên mạnh mẽ và từng bước hoàn thiện mình. Đồng thời, chủ động đổi mới phương pháp, biện pháp công tác; tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Công an thành phố Vinh cũng liên tục mở các đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm. Theo đó, tổ chức đánh mạnh, đánh trúng các đường dây buôn lậu, tổ chức ma túy lớn, xóa bỏ các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kìm giữ sự gia tăng tội phạm và tai nạn giao thông, không để phát sinh các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen; Xác lập và đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án lớn về ma túy xuyên quốc gia, tạo được tiếng vang lớn trong tỉnh và cả nước. Thành công lớn nhất của lực lượng Công an thành phố Vinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm là dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong khám phá các chuyên án có đối tượng tội phạm nguy hiểm nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Về với dân, với đời...

Cựu cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân là những người đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành. Họ đã trải qua nhiệm vụ vinh quang bảo vệ an ninh Tổ quốc, có vai trò, vị trí quan trọng và hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong xã hội.

Các chiến sĩ Đoàn nghệ thuật Cựu CAND và Đoàn thanh niên Công an Thành phố Vinh thể hiện tác phẩm Khúc ca Cựu Công an nhân dân Việt nam (Thơ: Đại tá Hồ Xuân Hòa, nhạc: Quốc Nam). Ảnh: Thành Trung

Hội cựu Công an nhân dân thành phố Vinh được thành lập từ năm 2000. Trải qua 24 năm thành lập hoạt động Hội Công an hưu trí Công an thành phố Vinh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các hội viên luôn giữ được phẩm chất trong sáng của người chiến sĩ Công an nhân dân. Gương mẫu chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân.

Nhiều cựu cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Vinh được bầu vào Ban chấp hành Hội cựu công an nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Tuấn

Lực lượng cựu Công an nhân dân được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh vững vàng, được thử thách trong gian khó và có bề dày kinh nghiệm trong cuộc sống. Do đó, nhiều đồng chí khi hoàn thành nhiệm vụ với ngành về với nơi cư trú luôn được dân tin, dân mến và Đảng giao nhiệm vụ. Ở thành phố Vinh, trong thời gian qua đã có 218 đồng chí tham gia hoạt động ở các phường, xã sau khi nghỉ hưu. Trong đó có 4 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, 45 đồng chí là Bí thư chi bộ, khối, xóm trưởng, 61 đồng chí là chi ủy viên.

Cựu nhưng không cũ, những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thành phố Vinh luôn tự hào về nhiệm vụ của chính mình "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và đặc biệt luôn sống, làm việc với phương châm "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất"; xứng đáng là người cán bộ công an của một đơn vị anh hùng.