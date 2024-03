Tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt - Lào

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (28 và 29/3), Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Đại đội Biên phòng 217, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiến hành tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới phụ trách từ cột mốc quốc giới 385 đến cột mốc quốc giới 386.

Lực lượng tuần tra đã tiến hành kiểm tra, vệ sinh, phát quang xung quanh hệ thống cột mốc, chụp ảnh để lưu hồ sơ.

Qua kiểm tra hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng, không bị xê dịch, đập phá hay bị sạt lở ảnh hưởng đến sự an toàn của cột mốc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; không xảy ra hoạt động vượt biên, xâm nhập, qua lại biên giới trái phép.

Đội trưởng 2 đội kiểm tra hệ thống cột mốc. Ảnh: Hải Thượng

Hai bên cũng đã trao đổi thông tin liên quan về an ninh, biên giới; nắm và xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới, tạo điều kiện cho mọi hoạt động của nhân dân hai bên biên giới thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật...

Kết thúc tuần tra, hai bên đã tiến hành rút kinh nghiệm; trao đổi về chủ trương, giải pháp, thống nhất về thời gian, quân số cho lần tuần tra tiếp theo và ký biên bản ghi nhận kết quả tuần tra song phương.