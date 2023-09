Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản bị xử lý như thế nào?

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, Công văn của UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC, Công an Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”...