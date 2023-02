Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An bàn giao cầu dân sinh tại Anh Sơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 19/2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn tổ chức khánh thành, bàn giao công trình cầu Đồng Cốc (Liêm Chính) ở thôn 4, xã Hoa Sơn.

Dự buổi lễ có Đại đức Thích Tuệ Minh - Trưởng Ban hướng dẫn phật tử tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và thành viên nhóm phật tử thiện nguyện Phát Tâm Bồ Đề…

Công trình cầu Đồng Cốc (Liêm Chính) khởi công từ tháng 11/2022, có chiều dài 6m, rộng 4m, có cọc an toàn (cọc mốc) hai bên đường dài 15m, với tổng kinh phí xây dựng trên 120 triệu đồng, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Nhóm phật tử thiện nguyện Phát Tâm Bồ Đề hỗ trợ và nhân dân địa phương đóng góp trên 100 ngày công xây dựng cầu.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho 201 hộ dân của thôn 4 và xã Hoa Sơn đi lại, lao động sản xuất, học tập thuận tiện, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Đại đức Thích Tuệ Minh và Nhóm phật tử thiện nguyện Phát Tâm Bồ Đề đã trao 48 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và 29 suất quà đến các hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoa Sơn, mỗi suất học bổng và phần quà có giá trị từ 300.000 - 400.000 đồng.