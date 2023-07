Bắt đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội, chiếm đoạt tiền đặt cọc

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đang phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An xác minh, truy tìm tang vật và đối tượng liên quan đến nhóm đối tượng dùng đá ném vỡ kính xe do tranh chấp hành khách trên Quốc lộ 1A.