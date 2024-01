Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chúc Tết Tỉnh ủy Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 24/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 do Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chính ủy dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tiếp đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Lưu Nguyễn

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 đã thông tin về tình hình hoạt động của của đơn vị trong thời gian qua. Nổi bật là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, an toàn vùng biển, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đối ngoại quốc phòng trên biển.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 1 gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng thời bày tỏ tin tưởng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã thông tin nhanh với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Nghệ An luôn đồng hành, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2024.

Trước thềm Xuân mới Giáp Thìn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vững niềm tin, quyết thắng.