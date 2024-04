Chung kết 'Bước nhảy học đường' khuấy động phố đi bộ thành phố Vinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chung kết cuộc thi "Bước nhảy học đường" năm 2024 với chủ đề “Showcase in the city” đã thu hút đông đảo thí sinh trong, ngoài tỉnh tham gia, góp phần lan tỏa sự trẻ trung, sôi động của phố đi bộ thành Vinh tới bạn bè muôn phương.

Tối 13/4, tại phố đi bộ thành phố Vinh, Tỉnh đoàn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Năng khiếu Virus tổ chức vòng chung kết cuộc thi Bước nhảy học đường năm 2024 với chủ đề “Showcase in the city”.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Phương Thuý – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh; Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và các đơn vị tài trợ đồng hành liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là cuộc thi nhằm phát huy tài năng nghệ thuật, tạo môi trường cho thanh thiếu niên thể hiện đam mê, sở thích và đồng thời góp phần xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi cùng các đơn vị đồng hành. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong nhiều năm gần đây, phong trào văn hóa – văn nghệ ở các bạn trẻ trong toàn quốc nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng rất được chú trọng, quan tâm. Trong đó, các cuộc thi tài năng luôn là sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật, tiếp thêm động lực, giúp các em trau dồi, rèn luyện kỹ năng tại các sân khấu lớn.

Câu lạc bộ nhảy của Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu là câu lạc bộ duy nhất góp mặt đầy đủ tại tất cả các mùa Showcase in the city. Ảnh: Thanh Quỳnh

Qua cuộc thi, nhiều thí sinh/nhóm thí sinh được phát huy tài năng; được thử sức, trau dồi và học hỏi tại những sân chơi, những đấu trường nghệ thuật và trở thành lực lượng nòng cốt trong các chương trình văn hoá, văn nghệ lớn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiết mục đến từ Câu lạc bộ nhảy Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú 1. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cuộc thi Bước nhảy học đường năm 2024 lần đầu tiên được Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An triển khai rộng rãi trong toàn tỉnh.

Đã có hơn 200 thí sinh đăng ký dự thi vòng sơ loại diễn ra vào ngày 31/3 vừa qua. Từ đây Ban Tổ chức cuộc thi đã chọn ra 15 tiết mục xuất sắc nhất tiến vào vòng chung kết.

Tiết mục đến từ nhóm nhảy thành phố Huế mang tên UKC. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngoài các thí sinh và đội thi đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì chương trình còn có sự tham gia của các thí sinh và nhóm thí sinh đến từ thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Trường Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung ương Hà Nội...

Một số màn trình diễn ấn tượng đến từ các đội thi trong đêm chung kết. Clip: Thanh Quỳnh

Chung cuộc, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi đã trao giải Triển vọng cho 3 đội thi; Giải Ấn tượng cho 2 đội thi; Giải Khuyến khích cho 5 đội thi; Giải Ba cho 2 đội thi; Giải Nhì cho 2 đội thi và một giải Nhất.

Đội Khoai Crew đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội đã đoạt giải Nhất cuộc thi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho Mới Nhú Team. Ảnh: Thanh Quỳnh

Kết quả chung cuộc, đội Khoai Crew đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội đã đoạt giải Nhất. 2 đội đoạt giải Nhì là: The Fives và Mới Nhú Team. 2 đội giải Ba là: BOC và Picky Girls.