Chuỗi tội ác của một trùm giang hồ khét tiếng

Những vụ thanh toán đẫm máu

Trong thời gian từ cuối năm 2010 đến giữa năm 2011, trên địa bàn TP. Vinh liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mang màu sắc hành xử “xã hội đen”, gây không ít bức xúc trong dư luận xã hội. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nắm bắt được người đứng sau những vụ án đó chính là băng giang hồ do Lê Văn Linh (SN1972; trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) hay còn gọi là Linh “cọt” cầm đầu.

Băng nhóm tội phạm này liên tục gây ra nhiều vụ án chấn động dư luận liên quan đến nhiều lĩnh vực bảo kê, đấu thầu, đấu giá, đòi nợ thuê, cũng như các vụ tranh chấp khác. Không chỉ là những vụ nổ súng dằn mặt giới giang hồ mà còn có cả những vụ bắn vào người dân lương thiện…

Tối 26/8/2010, do có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Ngọc Hiếu, tức Hiếu “Vượng” (SN 1990; trú phường Cửa Nam, TP. Vinh), Lê Văn Linh cử con trai là Lê Quốc Hùng (tức Hùng “Linh”, SN 1992; trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) gọi điện hẹn nhóm của Hiếu ra khu vực Sân vận động TP. Vinh, phường Cửa Nam để giải quyết dứt điểm mọi ân oán. Mặc dù còn ít tuổi, song dựa vào “cái bóng” của cha mình là Lê Văn Linh, nên Lê Quốc Hùng thường xuyên càn quấy, thách thức đánh chém lẫn nhau, là cánh tay rất đắc lực của Linh “cọt”.

Con trai Linh “Cọt”, bị cáo Lê Văn Hùng. Ảnh: CACC

Tối hôm đó, Hùng gọi thêm một số đối tượng khác đến khu vực cổng thành phía Nam để mai phục chờ nhóm của Hiếu “Vượng” tới. Khi đi, nhóm của Hùng chuẩn bị một số dao, kiếm cùng 2 khẩu súng săm-lét.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi phát hiện thấy ô tô 4 chỗ hiệu Captiva không BKS chạy chầm chậm tại khu vực sân Vinh, ngỡ là nhóm của Hiếu “Vượng” đang đi tìm mình, nhóm của Hùng ôm súng “nhả” đạn tới tấp vào phía sau đuôi xe. 8 viên đạn đã xuyên thủng thành xe và kính chắn gió phía sau, trong đó có một viên trúng vào đầu người ngồi trên xe.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Nhật Tân (SN1980; quê quán tại huyện Quỳnh Lưu) bị bắn “lạc” trong khi anh đi tìm quán ăn đêm. Rất may viên đạn chỉ đi vào phần mềm, mặc dù mất khá nhiều máu, nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Tân không nguy hiểm đến tính mạng.

Chiếc xe do anh Trần Nhật Tân điều khiển bị bắn bể kính sau. Ảnh: CACC

Vụ khác, vào chiều ngày 15/3/2011, hai cha con Lê Văn Linh - Lê Quốc Hùng cùng Trần Hoài Kỷ (tức Đông “bu”), Nguyễn Anh Tú và Võ Thanh Tuấn đi đến quán cà phê Li Li (phường Hưng Phúc, TP. Vinh) tìm gặp chủ quán đòi nợ. Tại quán đã xảy ra cãi vã, xô xát và chúng đã dùng kiếm chém hai người trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Băng nhóm Linh “cọt” không chỉ liều lĩnh ra tay để lên mặt với các băng, nhóm khác mà còn sẵn sàng ra tay “trừng trị” bất kỳ người nào dám động chạm đến phe mình. Chiều 28/5/2011, Trần Hoài Kỷ đến nhà Linh “cọt” chơi. Tại đây, Kỷ nghe thấy đàn anh dặn về chuẩn bị để “dạy” cho nhà báo dám viết về mình một bài học. Sáng 30/5/2011, Lê Quốc Hùng gọi điện nhắn Kỷ chuẩn bị “hàng nóng” để đi công việc.

Khi Hùng đến, Kỷ lấy dao ra cất lên xe rồi cả 4 tên chở nhau trên 2 xe chạy theo đường Lê Nin. Phát hiện ô tô của nhà báo mà đại ca Linh “cọt” nhắm đến ở phía trước, chúng phân công nhau bám theo. Khi thấy xe vào cây xăng ở số 2 đường Lê Hồng Phong (phường Hưng Bình, TP. Vinh) tiếp nhiên liệu, Kỷ nói với Tú: “Sang chém ông nhà báo đang đổ xăng đi”. Nhận lệnh, Tú cầm dao chạy sang chém vào bả vai trái kéo dài xuống tay trái rồi bỏ trốn.

Kết quả giám định của Công an tỉnh Nghệ An, nhà báo trên bị thương tật vĩnh viễn 10%. Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của một công ty xây dựng ở Hà Nội bị băng Linh “cọt” đe dọa không được tham dự đấu thầu một công trình xây dựng tại Nghệ An. Chưa hết, Linh “cọt” còn câu kết với một số giang hồ gốc Hải Phòng để khống chế lĩnh vực khai thác khoáng sản tại địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh... Ngày 10/7/2011, một chuyên án được các trinh sát xác lập nhằm triệt phá băng nhóm giang hồ hoành hành lâu nay gây hoang mang trong nhân dân ở địa bàn TP. Vinh.

Chuyên án bắt đầu từ vụ cố ý gây thương tích ở quán cà phê Li Li. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc, các đối tượng bị hại sợ không dám tố cáo. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã nắm được danh tính các đối tượng tham gia vụ chém người ở quán cà phê Li Li. Chiều 20/10/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã bắt tạm giam Lê Quốc Hùng (con trai Linh “cọt”), Trần Hoài Kỷ, Nguyễn Anh Tú, Võ Thanh Tuấn và Trần Anh Tuấn về tội cố ý gây thương tích. Riêng Linh “cọt” bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã Linh về tội cố ý gây thương tích.

Trốn lệnh truy nã vẫn buôn ma túy

Trong thời gian đang trốn lệnh truy nã, Linh “cọt” tìm gặp Nguyễn Thị Hạnh (46 tuổi, trú TP. Vinh), một “bà trùm” chuyên sang Lào vận chuyển ma túy đưa về Việt Nam phân phối cho các đầu nậu từ Nghệ An đến TP. HCM. Lúc gặp Linh, Hạnh vừa mua 430 gram ma túy “đá” từ Lào về và đang chuẩn bị đưa vào TP. HCM bán cho khách quen.

Nhưng khi Linh ngỏ ý muốn mua, Hạnh lấy 430 gram ma túy “đá” ra cho Linh xem. Khi thử “hàng” xong, Linh nói với Hạnh: “Hàng này có mùi trái cây nên khách không chuộng lắm. Bây giờ họ chỉ thích loại có mùi tanh cá. Chị cứ để số hàng này em bán cho rồi thanh toán tiền sau”. Thỏa thuận xong, Hạnh đồng ý bán 430 gram ma túy “đá” cho Linh “cọt” với giá 258 triệu đồng.

Lê Văn Linh tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: CACC

Cuối tháng 10/2011, một khách quen ở TP. HCM lại giao cho Hạnh 700 triệu đồng để chuẩn bị sang Lào “gom hàng”. Hạnh điện thoại cho Linh hỏi có muốn cùng mua hàng không thì được Linh hưởng ứng. Hôm sau, Linh mang 35.000 USD ra một quán cà phê giao cho Hạnh. Hạnh mang toàn bộ số tiền xuất cảnh sang Lào mua của một người đàn ông tên Nọi 2kg ma túy “đá”. Để cất giấu số ma túy này đưa về Việt Nam, Hạnh ra chợ ở Lào mua 2 thùng sơn loại 20 lít rồi đổ bớt sơn ra cho ma túy vào.

Sau khi ngụy trang kín đáo xong, Hạnh điện thoại cho con trai Nguyễn Cảnh Chiến (25 tuổi) cùng đàn em sang Lào vận chuyển ma túy về nước. Trước khi ra về, Hạnh dặn dò Chiến nếu đưa “hàng” về trót lọt thì đưa cho Linh “cọt” 1kg, nửa còn lại đem vào TP. HCM giao cho khách. Khi đường dây ma túy do Nguyễn Thị Hạnh bị triệt phá, Lê Văn Linh đánh hơi thấy nguy hiểm nên bỏ trốn sang Lào rồi sang Campuchia. Tuy nhiên, vì là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn ma túy nên Lê Văn Linh bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh truy nã vào ngày 27/2/2012.

Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Linh rất liều lĩnh và mưu mẹo. Băng nhóm này chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ, đâm chém thuê… Dưới trướng hắn lúc nào cũng có 50 tên đàn em sẵn sàng dùng dao, súng… xả thân vì đàn anh. Khi lẩn trốn hắn được giúp đỡ bởi các chân rết từ khắp nơi nên các trinh sát rất khó khăn để tìm ra hắn.

Linh bị bắt về khi đang lẩn trốn tại Lào. Ảnh: CACC

Sau hơn 1 năm trốn chui, trốn lủi tại Lào và Campuchia, đến ngày 6/2/2013, Lê Văn Linh bị Cơ quan CSĐT công an Nghệ An bắt giữ. Ngày 11/7/2013, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Văn Linh bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 4 năm tù vì tội “Cố ý gây thương tích”. Trong thời gian đó, Linh “cọt” tiếp tục bị di lý về Hà Tĩnh để điều tra, xét xử về tội buôn bán ma túy. Ngày 17/4/2015, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Văn Linh về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Với các hành vi phạm tội đã gây ra, Lê Văn Linh bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 20 năm tù giam, ngoài ra còn bị xử phạt 20 triệu đồng.