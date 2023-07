Chuyện chưa biết về huấn luyện viên thủ môn tại Đội 1 Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong thành phần của Ban huấn luyện CLB Sông Lam Nghệ An, ngoài những cái tên như HLV trưởng Phan Như Thuật, Phạm Văn Quyến, Đinh Văn Dũng, Phạm Anh Tuấn, có một cái tên ít được biết đến nhưng lại đảm nhận một công việc rất quan trọng là HLV thủ môn Phạm Đức Anh.

Sự nghiệp cầu thủ đầy chông gai

Thủ môn Phạm Đức Anh sinh năm 1983 tại Nghĩa Đàn và đến với bóng đá khá muộn, khi đã 15 tuổi sau một đợt lên huyện tuyển sinh của các tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An. Chỉ hai năm sau khi vào lò Sông Lam Nghệ An, khẳng định được tài năng trong màu áo các đội trẻ Sông Lam Nghệ An và dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Văn Thịnh, Đức Anh góp mặt trong thành phần tham dự Vòng chung kết U16 châu Á 2000 tại Đà Nẵng.

HLV Đức Anh. Ảnh Chung Lê

Ở giải đấu đó, Đức Anh đã có 5 trận bắt chính cho Đội tuyển U16 Việt Nam, cùng hàng loạt những đồng đội của mình đã bước ra ánh sáng như và nổi danh về sau này như Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật, Nguyễn Minh Đức… Tạo được tiếng vang ở đấu trường châu lục nhưng sự nghiệp thi đấu của Đức Anh về sau không mấy thuận lợi.

Lên đội 1 Sông Lam Nghệ An nhưng không có được suất bắt chính, Đức Anh ngược vào Câu lạc bộ bóng đá Huế thi đấu theo dạng cho mượn ở mùa giải 2003 và 2004. Trở về Sông Lam Nghệ An, Phạm Đức Anh tiếp tục dự bị cho người đàn anh Dương Hồng Sơn. Phải tới mùa giải 2008 khi Hồng Sơn đầu quân cho Câu lạc bộ Hà Nội, thủ môn quê Nghĩa Đàn mới trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của đội bóng xứ Nghệ.

Được bắt chính cho Sông Lam Nghệ An, nhưng thủ môn sinh năm 1983 liên tục gặp phải những chấn thương rất nặng và tưởng chừng như phải sớm giải nghệ. Ký ức đáng quên nhất vẫn là trận đấu gặp Câu lạc bộ Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh mùa giải 2009 khi anh gãy 2 xương ống chân và đứt 2 dây chằng đầu gối sau một pha va chạm rất mạnh với tiền đạo đối phương.

HLV Phạm Đức Anh đang là huấn luyện viên thủ môn tại Đội 1 SLNA, trợ lý cho HLV Phan Như Thuật. Ảnh: TK

Sau 2 năm rời xa sân cỏ, Đức Anh tập luyện trở lại ở mùa giải 2011. Tuy nhiên, nhiều năm liên tiếp, Đức Anh không cạnh tranh được một suất đá chính, Đức Anh rời đội bóng xứ Nghệ vào cuối mùa 2013. Tìm vào Khánh Hoà để mong có cơ hội được thi đấu đỉnh cao trở lại, nhưng Đức Anh vẫn không được nhận, không còn cách nào khác, Đức Anh chỉ chơi bóng ở các sân chơi phong trào.

Phải đến mùa giải 2016, người ta mới thấy Đức Anh thi đấu cho Câu lạc bộ Đồng Tháp, rồi Câu lạc bộ Tây Ninh tại giải hạng Nhất. Giải nghệ vào cuối năm 2017, Đức Anh kết thúc một sự nghiệp thi đấu kém duyên. Đến năm 2018, Đức Anh đi học bằng huấn luyện viên và trở lại Sông Lam Nghệ An với cương vị là một huấn luyện viên trẻ.

Từng định bỏ nghề đi xuất khẩu lao động

Tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, thiếu một vị trí huấn luyện cho các thủ môn và Đức Anh là một huấn luyện viên chuyên trách thủ môn. Đây là một vị trí hoàn toàn phù hợp với anh và chỉ sau vài năm vào nghề, huấn luyện viên sinh năm 1983 có rất nhiều danh hiệu cùng các đội trẻ.

Được tạo mọi điều kiện và gặt hái được thành công như vậy nhưng cuối năm 2018, huấn luyện viên Phạm Đức Anh lên kế hoạch chia tay nghề để đi nước ngoài xuất khẩu lao động bởi đồng lương quá thấp và gánh nặng kinh tế, phải chăm lo cho gia đình. Như một cơ duyên, Đức Anh không thể hoàn tất những thủ tục để đi nước ngoài và vẫn tiếp tục công việc tại Trung tâm đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An.

Huấn luyện viên Đức Anh trong 1 buổi huấn luyện tại đội 1. Ảnh: Chung Lê

Sau nhiều năm làm trợ lý cho các huấn luyện viên tại tuyến trẻ, Đức Anh lần đầu tiên được dẫn dắt một đội trẻ tham dự giải quốc gia và đoạt chức vô địch cùng U11 Sông Lam Nghệ An vào năm 2022. Đây là chức vô địch lần thứ 7 của Sông Lam Nghệ An trong lịch sử của giải đấu. Sau đó, Đức Anh tiếp tục trở lại với vai trò cộng sự cho các huấn luyện viên trưởng, bổ túc và kèm cặp các thủ môn tài năng cho Sông Lam Nghệ An.

Một trong những bước ngoặt bất ngờ nhất với Đức Anh chính là việc được bổ nhiệm lên làm huấn luyện viên phó, trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Đội 1 Sông Lam Nghệ An. Sau khi chia tay huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, không ai nghĩ rằng một ngày nào đó một cầu thủ lận đận và kém may như Đức Anh lại được trao cơ hội như vậy. Người ta bảo Đức Anh may mắn, nhưng sự cần cù và một thái độ cầu thị, làm việc nghiêm túc là điều mà anh luôn có trong mình.

Không phụ lòng tin của ban lãnh đạo, Đức Anh đang làm rất tốt vai trò của mình tại Đội 1 Sông Lam Nghệ An. Những thủ môn trẻ tại đội trẻ lẫn Đội 1 đã có những sự tiến bộ vượt bậc, có thể kể đến trường hợp của thủ môn Nguyễn Văn Việt, hiện đang là thủ thành số 1 của đội nhà. Không những vậy, Đức Anh còn xung phong tham gia trong việc hỗ trợ huấn luyện viên trưởng phân tích trận đấu bằng công nghệ Video.

Cuối cùng thì sau những ám ảnh, những chấn thương và hành trình không mấy suôn sẻ lúc còn thi đấu đã khép lại. Bây giờ, một cuộc hành trình mới với cựu thủ môn Phạm Đức Anh đang bắt đầu đầy hứa hẹn./.