Chuyến hàng không người nhận và đường về xa ngái của thiếu phụ xinh đẹp

Chuyên án ma túy “kép”

Cuối tháng 2, mưa lạnh, gió lùa vào hành lang phòng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh. Võ Hằng Nga (32 tuổi, trú thành phố Vinh) trao đứa con nhỏ mới 7 tháng tuổi cho người nhà, bước vào phòng xét xử. Nga là bị cáo trong một vụ án ma túy “kép” do Công an thành phố Vinh triệt phá.

Chiều 27/9/2022, khi Nga cầm một túi ni lông bước xuống từ xe ô tô do Đặng Danh Tuấn (SN 1988, trú tại TP. Vinh) điều khiển thì bị công an kiểm tra. Trong chiếc túi ni lông Nga cầm có gần 1kg ma túy. Tuy nhiên, đây là ma túy của Tuấn, nhờ Nga cầm xuống trong khi anh ta đi tìm bãi đậu xe. Kiểm tra ô tô Tuấn điều khiển, công an thu giữ một túi ni lông đặt ở chân trước ghế phụ chứa gần 1,3 kg ma túy. Cơ quan chức năng làm rõ, số ma túy này là của Nga. Kiểm tra nơi ở của Nga, công an thu giữ thêm 40 gam ma túy.

Bị cáo Đặng Danh Tuấn và Võ Hằng Nga. Ảnh: Như Bình



Quá trình điều tra, do Nga đang nuôi con nhỏ dưới 36 tuổi nên được bảo lãnh tại ngoại. Trong thời gian tại ngoại, Võ Hằng Nga sinh con thứ 4.

Theo tài liệu điều tra, trong một lần đi thăm bạn tù ở trại giam Đông Sơn (Quảng Bình), Nga quen biết người đàn ông tên Thành. Qua trò chuyện, Thành cho biết đang sinh sống tại Đức. Khi sang Đức, Thành vẫn duy trì liên lạc với Nga. Biết Thành có ma túy, Nga đặt vấn đề mua về để bán kiếm lời.

Khoảng cuối tháng 8/2022, hai bên thống nhất mua bán 1.000 viên thuốc lắc và 1kg ma túy ketamine, giá 320 triệu đồng. Thành đồng ý cho Nga nợ, bán được ma túy sẽ thanh toán sau. Số ma túy này sau đó Nga mang về chung cư cất giấu.

Tại phiên tòa, Nga khai nhận, số ma túy này được mang đi giao cho Tuấn do trước đó hai bên đã thống nhất giao dịch. Tuy nhiên, bị cáo Đặng Danh Tuấn bác bỏ thông tin này.

Bị cáo Tuấn cho biết, chiều 27/9/2022, anh ta đồng ý bán cho khách hàng 1kg ma túy với giá 150 triệu đồng (trước đó Tuấn đã mua 3kg ma túy, giá 300 triệu đồng để bán kiếm lời). Khi chuẩn bị đi giao hàng cho khách thì nhận được điện thoại của Nga nhờ đến nhà chở đi có việc. Hai bên có quan hệ bạn bè nên Tuấn đến chở Nga.

Nam thanh niên này khai, có thấy Nga cầm lên xe một túi bóng nhưng không rõ trong đó là gì. Khi đến địa điểm giao dịch với khách, Tuấn nhờ Nga cầm túi ma túy xuống để đi tìm chỗ đậu xe, không để ý chiếc túi của Nga vẫn ở trong ô tô.

Hối hận muộn màng của người mẹ 4 con

Bị cáo Võ Hằng Nga tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Tại phiên tòa, một lần nữa bị cáo Võ Hằng Nga khẳng định 1,3kg ma túy nói trên là đưa đi bán cho Tuấn nhưng không đưa ra được bằng chứng thể hiện hai bên đã có trao đổi, thống nhất về việc mua bán. Vì chỉ có lời khai duy nhất của Nga, không có chứng cứ bổ trợ khác nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xác định Đặng Danh Tuấn có liên quan đến số ma túy. Tuy nhiên, hành vi của Nga đã đủ cấu thành tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nga thừa nhận tội danh theo cáo trạng truy tố và cho biết, do hám lợi nên đã phạm tội. Nữ bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối hận và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

“Trong thời gian qua bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều và rất hối hận vì hành vi của mình. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội sớm trở về chăm sóc các con...”, nữ bị cáo xinh đẹp nghẹn giọng khi nói lời nói sau cùng.

Trong quá trình xét xử, thỉnh thoảng Nga ngoái lại phía sau khi nghe tiếng con thơ khóc vọng từ hàng lang vào. Học đến lớp 11 thì Nga bỏ ngang. Xinh đẹp nên Nga lập gia đình sớm, sinh con đầu lòng khi mới 17 tuổi. Hơn 30 tuổi, Nga đã là mẹ của 4 đứa con.

Năm 2015, Nga bị bắt và xử phạt 21 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 9/2016, chấp hành xong hình phạt tù, Nga trở về địa phương, mở một quán bia kiếm sống nhưng dường như chị ta không bằng lòng với cuộc sống mới của mình...

Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định hành vi phạm tội của Đặng Danh Tuấn và Võ Hằng Nga là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Đặng Danh Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự về 3,6kg ma túy nên bị tòa tuyên phạt tử hình. Riêng đối với bị cáo Võ Hằng Nga, trong vụ án này, bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, quyên góp giúp đồng bào Quỳ Châu bị thiệt hại do mưa lũ, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi... Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Hằng Nga 20 năm tù, thời hạn tù được tính từ thời gian bị cáo thi hành án.

Phiên tòa kết thúc, Nga buồn bã bước ra khỏi phòng xét xử, đón đứa con nhỏ từ tay người thân. Được mẹ bế, đứa bé nhoẻn miệng cười, Nga cũng nở nụ cười với con, dẫu nụ cười đã héo hắt. Chỉ thời gian không xa nữa, Nga sẽ phải tạm biệt các con, đi trả giá cho lỗi lầm của mình...