Công an tỉnh Nghệ An bàn giao nhà điều trị Trạm Y tế xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 20/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và huyện Kỳ Sơn tổ chức Lễ bàn giao nhà điều trị Trạm Y tế tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn và tổ chức cấp phát thuốc cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện nhà tài trợ, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và bà con nhân dân xã Mường Ải.

Công an tỉnh cùng với các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao nhà điều trị Trạm Y tế xã Mường Ải. Ảnh: Lữ Phú

Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao là bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an Nghệ An đã chủ động tham mưu và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa.

Đặc biệt, trong năm 2023, Công an tỉnh triển khai xây dựng 2.820 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn 6 huyện vùng biên giới của tỉnh Nghệ An.

Công an Nghệ An tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Minh Khôi

Song song với việc xây dựng nhà tình nghĩa, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà điều trị tại các trạm y tế xã ở các xã biên giới của các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn và huyện Tương Dương. Trong đó huyện Kỳ Sơn có 5 nhà điều trị tại các xã: Mường Ải, Mường Típ, Nậm Cắn, Keng Đu, Đoọc May. Mỗi nhà điều trị có diện tích xây dựng trên 82m2, diện tích sử dụng trên 74m2. Bên trong có 5 phòng, với 6 giường bệnh để khám và điều trị cho nhân dân.

Nhà điều trị Trạm y tế xã có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân giữ vững an ninh biên giới.

Nhân dịp Lễ bàn giao nhà điều trị Trạm Y tế xã Mường Ải, Bệnh viện Công an tỉnh phối hợp với Bệnh viện đa khoa Cửa Đông tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào 2 xã Mường Ải, Mường Típ.

Đoàn công tác Công an tỉnh kiểm tra căn nhà đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng tại huyện Quế Phong. Ảnh: Minh Khôi

Cùng ngày, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác Công an tỉnh đã đi kiểm tra thực tế các căn nhà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng do Bộ Công an và Công an tỉnh vận động hỗ trợ tại các xã: Châu Kim, Tri Lễ (huyện Quế Phong) và Nhôn Mai (huyện Tương Dương).