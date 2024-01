Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ phối hợp Công an tỉnh trao quà Tết cho hộ nghèo tại Tương Dương

Tham gia lễ trao quà có Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, cũng như của tỉnh Nghệ An, đồng thời là một trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng thường niên của Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

Trước đó, trong các ngày 19, 23/1, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh trao 200 phần quà cho các hộ gia đình tại hai xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn, huyện Thanh Chương; phối hợp với Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tương Dương tổ chức trao tặng 200 phần quà cho 200 hộ gia đình nghèo tại hai xã Yên Na và Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Ủng hộ “Tết vì người nghèo”, hỗ trợ giáo dục, bảo vệ môi trường, hỗ trợ y tế là những hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng thường niên của Công ty thủy điện Bản Vẽ. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa - tặng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và cân bằng hệ sinh thái tại lòng hồ thủy điện Bản Vẽ…

Tổng phần quà trao tặng có trị giá trên 500 triệu đồng.

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, với công suất 320 MW. Là công trình đa mục tiêu, ngoài nhiệm vụ cung cấp điện cho nền kinh tế quốc dân, nhà máy còn mang trọng trách cung cấp nước cho hạ du trong mùa kiệt, cắt và giảm lũ trong mùa lũ theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Sau hơn 13 năm đi vào hoạt động, Thủy điện Bản Vẽ đã hòa vào lưới điện Quốc gia hơn 13 tỷ kWh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, nộp ngân sách Nhà nước lên tới hàng ngàn tỷ đồng và góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - công nghiệp - du lịch khu vực miền Tây Nghệ An. Trong 5 năm gần đây, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã chi trên 30 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.