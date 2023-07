Đoàn công tác Báo Hòa Bình thăm, làm việc tại Báo Nghệ An

Đoàn công tác Báo Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn; cùng đại diện các phòng, ban.

Tiếp đón và làm việc với Báo Hòa Bình, về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập; đại diện các phòng, đoàn thể.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Báo Nghệ An, đồng chí Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên đã giới thiệu với đoàn công tác Báo Hòa Bình về cách tổ chức hoạt động, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất các ấn phẩm và mô hình Toà soạn Hội tụ Báo Nghệ An. Đồng thời, giới thiệu các ấn phẩm của Báo Nghệ An gồm Nghệ An nhật báo, Nghệ An cuối tuần và Nghệ An điện tử.

Đồng chí Tổng Biên tập nhấn mạnh Báo Nghệ An đang hướng tới mục tiêu báo chí đa nền tảng, đưa toàn bộ thông tin lên các nền tảng xã hội (YouTube, Facebook, TikTok) để phục vụ nhu cầu thông tin cho toàn thể nhân dân và công chúng. Trong đó kênh YouTube của Báo Nghệ An là kênh duy nhất báo Đảng địa phương đứng trong TOP 10 báo điện tử có số lượng người đăng ký nhiều nhất.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An giới thiệu giới thiệu một số nét về tòa soạn với đoàn công tác Báo Hòa Bình. Ảnh: Công Kiên

Đại diện Phòng Thư ký Tòa soạn giới thiệu về quy trình xuất bản các ấn phẩm của Báo Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng Thư ký - Tòa soạn Báo Nghệ An đã giới thiệu một cách cụ thể, chi tiết quy trình sản xuất các ấn phẩm và nền tảng mạng xã hội của Báo.

Thay mặt đoàn công tác Báo Hòa Bình, đồng chí Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Tuấn đánh giá cao cách tổ chức, quy trình xuất bản và sản xuất các ấn phẩm của Báo Nghệ An, đặc biệt là việc xây dựng mục tiêu báo chí đa nền tảng. Đồng thời, mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Báo Nghệ An trên lĩnh vực công tác xuất bản, đổi mới tòa soạn và phát hành báo.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát hành. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Hòa Bình cũng mong muốn sau buổi làm việc, Báo Hòa Bình và Báo Nghệ An thường xuyên kết nối để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và gửi gắm thông tin để nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm, phục vụ tốt hơn cho công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên