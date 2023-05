Giải Hạng Nhì và chuyện của Minh Trọng, Văn Bình

(Baonghean.vn) - Các tài năng trẻ từ bóng đá phong trào, ở Giải hạng Nhì có tiềm năng được phát hiện và sử dụng “vượt cấp” như Văn Bình dự phòng vị trí thủ môn, Minh Trọng chững chạc ở U22 Việt Nam tại SEA Games 32.

Do “thua em, kém chị” nên Giải hạng Nhì bóng đá quốc gia 2023- giải bóng đá bán chuyên nghiệp mới khởi tranh vào ngày 24/5, trong khi V-League 1 và 2 chuyên nghiệp đã đi đến vòng đấu thứ 8 và thứ 4, Cup quốc gia đã thi đấu từ tháng 4 và đang chuẩn bị thi đấu vòng 16 đội. Giải hạng Nhì quốc gia năm nay được chia thành 2 bảng đấu, chọn 2 đội đầu mỗi bảng đấu chung kết lên giành 2 suất lên V-League 2, suất còn lại lên và trụ hạng V-League 2 là cuộc đấu giữa đội thứ 3 hạng Nhì để đấu với đội xếp áp cuối V-League 2, nghĩa là vẫn có cuộc cạnh tranh quyết liệt để giành quyền lên chơi ở hạng bóng đá chuyên nghiệp vào mùa giải tới.

Sở dĩ phải nói dài dòng câu chuyện Giải hạng Nhì là bởi trong số 14 đội bóng tham dự, có một cái tên đình đám từng giành ngôi Vô địch quốc gia 2 lần vào các năm 1989 và 1996, từ hồi còn cạnh tranh với Thể Công hùng mạnh là đội Đồng Tháp, nơi sản sinh nhiều tên tuổi lớn đóng góp cho các đội tuyển quốc gia. Đáng tiếc khi vận hành bóng đá chuyên nghiệp, đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long này đã thi đấu trầy trật, từ V-League 1 xuống V-League 2 và hiện tại đang thi đấu ở Giải hạng Nhì.

Và điều đáng nói là tuy tụt hậu thảm hại đến thế nhưng Đồng Tháp vẫn có một cái tên quan trọng góp công lớn cho U22 Việt Nam tại SEA Games 32 vừa qua là hậu vệ Minh Trọng. Cầu thủ này thường chơi như một hậu vệ biên tấn công bên cánh trái, là người kiến tạo xuất sắc để Văn Tùng, Văn Khang… lập công, tạo được chỗ đứng vững chắc trong sự quan tâm của người hâm mộ và đặc biệt là niềm tin của giới chuyên môn cũng như ông thầy Philippe Troussier trong quá trình vận hành triết lý mới, lối chơi mới của bóng đá Việt Nam.

Câu chuyện của Đồng Tháp và Minh Trọng vừa là tín hiệu vui, vừa là tín hiệu buồn khiến nhiều người chú ý. Vui là ngay cả bóng đá hạng Nhì cũng có thể góp nhân tài cho đội tuyển và nếu chơi tốt, đạt phong độ cao thì ở đâu cũng có thể xem xét để gọi lên các đội tuyển. Buồn là một địa phương có phong trào bóng đá, có lò đào tạo tốt đến như Đồng Tháp cũng có thể tàn lụi trong sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Buồn nhưng vẫn phải đứng lên, phải làm lại để phấn đấu từng bước từ hạng Nhì lên V-League 2 rồi lên V-League 1. Hy vọng Minh Trọng sẽ là nhân tố chính, là trụ cột hàng đầu để cùng Đồng Tháp thi đấu tốt hơn, thực sự trở lại “lợi hại hơn xưa” trong thời gian tới.

Nhân câu chuyện của Giải hạng Nhì, cũng cần nói đến một yêu cầu mới của quá trình củng cố sức mạnh thực sự của các đội bóng, trước hết là ở V-League 1. Ở Giải hạng Nhì 2023 này, có những cái tên tham dự đáng chú ý như: Trẻ SHB Đà Nẵng, Hồ Chí Minh II, Trẻ Quảng Nam… là tuyến trẻ của các đội bóng đang chơi V-League 1 và 2 là SHB Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam. Trong khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chưa tổ chức được một giải trẻ của các đội bóng song song với quá trình thi đấu của các đội V-League 1 và 2 như các nền bóng đá phát triển thì đây chính là bước đi cụ thể đó thông qua Giải hạng Nhì. Đáng nói là con số các đội có đủ tiềm lực để chơi cùng lúc 2 giải đấu như vừa nêu còn quá ít. Giải hạng Nhì vì vậy là những đội vốn chơi phong trào đang từng bước phấn đấu đi lên, những đội bị xuống hạng như: Đồng Tháp, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, những cái tên gợi nhớ thời quá vãng của bóng đá đất mỏ Quảng Ninh như Luxury Hạ Long…

Nhiều người hâm mộ bóng đá Sông Lam Nghệ An hẳn còn nhớ khi nhà tài trợ mới tiếp quản đội bóng gần đây, ý tưởng về việc lập một đội trẻ Sông Lam Nghệ An thi đấu bên cạnh đội 1 được đặt ra như một chiến lược dài hơi để nâng tầm đội bóng. Nhưng mọi việc sau đó rơi vào quên lãng, dù đội trẻ Sông Lam Nghệ An từng tham dự giải hạng Ba hồi 2022 nhưng không thành công và lại trở về với bóng đá phong trào thông qua các đội U. Tuy không làm được như mong muốn nhưng Sông Lam Nghệ An cũng có chút an ủi là từ các đội U, cụ thể là U19, U17 vẫn có thể đóng góp những cái tên sáng giá Văn Bình, Nguyên Hoàng, Long Vũ… cho các đội tuyển như U20 Việt Nam, U22 Việt Nam. Con số các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An lọt vào tầm ngắm của các ông Hoàng Anh Tuấn hay Troussier ở các đội tuyển trẻ có thể tính đến hàng chục người, là điều không phải lò đào tạo nào cũng làm được hiện nay.

Để nói rằng, chăm lo bóng đá phong trào, các đội U, có nguồn lực để tham gia Giải hạng Nhì như vừa nói ở trên là việc làm cần thiết để củng cố sức mạnh, chiều sâu lực lượng, đảm bảo tính kế thừa và phát triển cho các đội V-League. Đó cũng là cơ hội để các tài năng trẻ từ bóng đá phong trào, ở Giải hạng Nhì có tiềm năng được phát hiện và sử dụng “vượt cấp” như Văn Bình dự phòng vị trí thủ môn, như Minh Trọng vô cùng chững chạc khi thi đấu ở U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Cơ hội mở ra cho tất cả mọi người, nhất là các cầu thủ trẻ dưới thời ông Philippe Troussier như thực tế từng biết thời ông ở Nhật Bản hay ở chính Việt Nam mà một loạt cầu thủ U19, U20 được tin dùng là ví dụ cụ thể, thuyết phục./.