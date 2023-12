Hành trình bắt hai anh em ruột trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an TP Vinh đã kiên trì mật phục ở khu vực đồi núi giáp ranh nhằm nắm bắt và dựng lên quy luật, phương thức hoạt động của các đối tượng để đưa ra kế hoạch phá chuyên án.

Đường dây ma túy xuyên quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mới đây, Công an TP Vinh đã phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 02 đối tượng Thào A Cang (SN 1981) và Thào A Thông (SN 1991), đều trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 10kg ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: Minh Khôi



Trước đó, vào khoảng cuối tháng 11/2023, thông qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Vinh phát hiện đầu mối cung cấp ma túy cho một số điểm bán lẻ trên địa bàn TP Vinh là đối tượng trú tại khu vực tỉnh Sơn La. Sau khi thu thập thông tin, tài liệu, Công an TP Vinh đã dựng được chân dung “ông trùm” đường dây ma túy này là Thào A Thông.

Vì mờ mắt trước lợi nhuận, Thào A Thông đã kéo theo Thào A Cang – anh trai ruột của mình vào con đường phạm pháp. Hai đối tượng này có biểu hiện nghi vấn móc nối với đối tượng người nước ngoài để giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn. Sau đó, chúng vận chuyển ma túy vào địa bàn Nghệ An và các tỉnh, thành phía Nam để phân phối, tiêu thụ hòng thu lời bất chính.

Trước tình hình trên, Công an TP Vinh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung tối đa lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt xóa đường dây ma túy này trong thời gian sớm nhất.

Để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, Thào A Cang và Thào A Thông xây dựng vỏ bọc hiền lành, chân chất khi hàng ngày vẫn lên nương rẫy để trỉa lúa, trồng ngô. Tuy nhiên, lợi dụng trong những lần lên nương rẫy, hai anh em móc nối với các đối tượng bên kia biên giới để thiết lập đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Đối tượng Thào A Cang, Thào A Thông tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thủy

Các đối tượng này hoạt động rất kín kẽ, cẩn trọng, cảnh giác cao độ trong từng hành động, từng lần di chuyển khi liên tục thay đổi trang phục, cung đường, phương tiện đi lại, thời gian, địa điểm giao dịch… nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Với những phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt và có tính manh động, liều lĩnh đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, làm rõ.

Cất vó

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/12/2023, Ban Chuyên án nhận được nguồn tin, các đối tượng đã bắt xe khách vào Nghệ An. Ban Chuyên án nhận thấy thời cơ đã chín muồi nên quyết định phá án.

Ngay lập tức, một cuộc họp khẩn trương diễn ra, đưa ra phương án tác chiến triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia trên. Nhận định đối tượng rất lỳ lợm, liều lĩnh và có thể thủ sẵn “vũ khí nóng” bên mình, vì vậy, một yêu cầu hết sức quan trọng được đặt ra trong kế hoạch, là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án cũng như người dân xung quanh.

Vào khoảng 06 giờ 55 phút ngày 15/12, khi xe khách chạy tuyến Sơn La – Nghệ An có nhiều biểu hiện nghi vấn đến địa phận xã Nghi Kim (TP Vinh), các mũi trinh sát thuộc Ban Chuyên án đã nhanh chóng tiếp cận, áp sát, kịp thời khống chế hai đối tượng. Mặc dù Thào A Cang và Thào A Thông chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát, song với sự phối hợp nhịp nhàng và mưu trí, dũng cảm, Công an TP Vinh đã bắt giữ thành công 02 đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng chức năng cũng như người dân xung quanh.

Lực lượng chức năng và hai đối tượng Thào A Thông (áo khoác) và Thào A Cang (áo đỏ). Ảnh: Minh Khôi

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tang vật 07 kg ma túy đá, 02 kg ma túy ketamine, 02 bánh hêrôin và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Thào A Cang và Thào A Thông tỏ ra lỳ lợm, không hợp tác khi khai báo quanh co, hòng chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, tài liệu từ các điều tra viên, cả 02 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, chuyên án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh tiếp tục điều tra mở rộng.