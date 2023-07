Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing phân trần về hình ảnh giáo viên rửa khay đựng thức ăn cho trẻ trong nhà vệ sinh

Khuya 27/7, Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing phát thông báo chính thức liên quan đến những hình ảnh khiến phụ huynh bức xức xảy ra tại một trường trực thuộc.

Trong thông báo của mình, hệ thống trường mầm non này cho rằng, những ngày qua, trên mạng xã hội và các kênh báo chí đăng tải và truyền nhau những thông tin nội bộ chưa chính thức và chưa được kiểm chứng về vấn đề vệ sinh thực phẩm của Trường Mầm non Viet Sing.

“Trước tiên, ban lãnh đạo Hệ thống Viet Sing gửi lời xin lỗi chân thành đến quý phụ huynh và công chúng vì đã phải đón nhận những thông tin không đúng về trường. Trong hai ngày vừa qua, ban lãnh đạo và các cơ quan chức năng cùng đại diện phụ huynh đã làm việc trực tiếp với những người liên quan và kiểm chứng lại tất cả thông tin”, mở đầu bản thông báo viết.

Hình ảnh chăn gối vứt bừa bộn trên sàn nhà.

Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing cho rằng, vấn đề bắt đầu từ một nhân viên cũ của Trường Mầm non Green (tên gọi cũ của trường Mầm non Viet Sing mới này). Từ ngày 01/07/2023, trường này được nhận tiếp quản từ chủ đầu tư của Trường Mầm non Viet Sing. Khi tiếp nhận, chủ đầu tư mới không thể nhận hết nhân sự cũ mà sẽ có sự cân đối về mức độ phù hợp, điều này dẫn đến sự bất mãn của nhân viên này. “Nhân viên này đã lan truyền và đăng tải những thông tin tiêu cực về khẩu phần và chất lượng thực phẩm cho các cháu. Ðiều này dẫn đến sự hoang mang cho phụ huynh. Về thực chất, Trường Mầm non Green vừa mới nhận chuyển giao và ngay lập tức tiến hành cải tạo bếp ăn và căng tin, thực phẩm đang được nấu và chế biến ở cơ sở Viet Sing Sunrise và vận chuyển đến Trường Green. Thời gian sửa chữa dự kiến sẽ kết thúc trước khi năm học mới bắt đầu, trong thời gian này, phụ huynh hoàn toàn có thể giám sát chất lượng qua camera, phần mềm Kids Online hoặc đến kiểm tra trực tiếp ở trường”, thông báo viết.

Với những bức ảnh được lan truyền về vấn đề vệ sinh khay bát, chăn gối và nguồn nước ở cơ sở Viet Sing Garden Hills, Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing cho rằng, trong quá trình thông tin được đăng tải và lan truyền, có sự việc cô giáo đã nghỉ việc của trường cung cấp những thông tin chứng minh những vấn đề trong những bức ảnh này là có thật đã gây hoang mang cho phụ huynh và công chúng.

“Về bức ảnh khay bát được rửa trong nhà vệ sinh, bất kể bức hình này được chụp trong hoàn cảnh nào, ban lãnh đạo xin thừa nhận, đây là lỗi vận hành sai quy trình. Hành vi đặt khay đồ ăn lên bệ vệ sinh là không thể chấp nhận được. Ban lãnh đạo, ban giám hiệu và các giáo viên đã nghiêm túc kiểm điểm và không để sự việc tương tự lặp lại”, Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing thừa nhận.

Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills từng bị UBND tỉnh xử phạt 90 triệu đồng. Ảnh: Tiến Hùng

Về bức ảnh chăn gối bị vứt bừa bộn ở sàn nhà, trường này cho rằng, “đây là một bức ảnh có chủ đích dàn dựng, bởi lẽ, giáo viên không bao giờ để xảy ra tình trạng vứt bừa chăn gối của các bé ra như ảnh. Theo phỏng đoán của các cô trong trường, bức ảnh này chỉ có thể chụp khi thực hiện quá trình thêm bớt bông vào gối trước khi bước vào năm học mới”.

Về hình ảnh nước đen chảy ra từ vòi, Ban lãnh đạo Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing cho rằng, “hiện tượng nước đen này xuất phát từ việc sục rửa bồn. Tại cơ sở Garden Hills, trong thời gian qua có sử dụng hai nguồn nước song song. Về hệ thống nước lọc, trường sử dụng bể tinh lọc được cung cấp bởi Công ty CP Thiết bị công nghệ Toàn cầu - GÐ Công ty đồng thời cũng có con học ở trường. Hệ thống lọc đã được kiểm định và có giấy cấp phép kèm theo, nước được sử dụng cho việc rửa, xả bồn cầu, tưới cây và PCCC. Nước này hoàn toàn không sử dụng cho việc ăn uống, vì cơ sở Garden Hills nhận trung chuyển đồ ăn từ bếp ăn tập trung ở cơ sở Sunrise. Khu vực bếp ăn của cơ sở này đang trong thời gian hoàn thiện”.

Trong khi đó, chiều ngày 27/7, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Phạm Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị của hệ thống trường mầm non này lại cho rằng, hình ảnh nước đen chảy ra từ vòi đã được chụp từ lâu. “Đó là thời điểm sau khi nghỉ dịch Covid-19 một thời gian dài nên nước trong bồn bị tù đọng, khi mở vòi nước thì xảy ra hiện tượng đó”, ông Đức nói.

Tương tự, trả lời báo chí, bà Trần Nga - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills cũng cho rằng, hình ảnh được chụp đã cách đây 2 năm. Đó là vào thời điểm tháng 4/2021, sau khi hết dịch Covid-19, nhà trường mở cửa, do nguồn nước lâu không sử dụng nên bị đọng bùn bẩn.“Lúc dọn dẹp, các cô thấy nước bẩn nên đã báo cáo cho ban giám hiệu, sau đó nhà trường đã thay lõi lọc nên nước sạch trở lại. Nước bẩn như vậy, nhà trường không bao giờ dùng cho trẻ”, cô Nga cho biết.

Hình ảnh nước đen ngòm nhà trường giải thích rất bất nhất. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh sau đó đưa ra bằng chứng cho thấy, hình ảnh vòi nước đen ngòm đang chảy chỉ mới được chụp vào cuối năm 2022. Đến lúc này, phía hệ thống trường mầm non lại thay đổi và cho rằng, “nước đen xuất phát từ việc sục rửa bồn”. Điều này lại càng khiến cho nhiều phụ huynh bức xúc thêm. “Phía nhà trường bao biện, lúc thì nói thế này, lúc nói thế khác. Không nghiêm túc nhìn nhận”, một phụ huynh nói.

Ngoài ra, về bức ảnh chăn gối vứt bừa bộn trên sàn nhà, nhiều phụ huynh cũng không đồng tình với cách giải thích của nhà trường. “Ở trên phía nhà trường nói là bức ảnh dàn dựng có chủ đích và đưa ra lập luận là giáo viên không bao giờ vứt chăn gối bừa bộn như thế. Giải thích vậy là rất chủ quan, không có cơ sở. Chưa kể, ở trên thì nói là ảnh dàn dựng nhưng ngay câu dưới lại cho hay, các giáo viên phỏng đoán hình ảnh được chụp trong lúc thêm bớt bông vào gối trước khi bước vào năm học mới. Giải thích như vậy rất mơ hồ, mâu thuẫn”, một giáo viên khác bức xúc.

Cũng trong thông báo, ban lãnh đạo Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing thừa nhận đã lỏng lẻo và thiếu sát sao trong vấn đề quản lý nhân sự và vận hành. Ban lãnh đạo ngay lập tức có quyết định điều chỉnh và khắc phục…

Sau bản thông báo, nhiều phụ huynh vẫn không hài lòng với cách xử lý của phía nhà trường. “Trong thông báo này, nhà trường vẫn chưa nhận thức được mình sai ở đâu, cần khắc phục cái gì để cho phụ huynh yên tâm”, một phụ huynh nêu quan điểm.

Ngay dưới bài đăng thông báo của nhà trường, một phụ huynh khác cho biết, "có quá nhiều bất cập khi học phí tăng đều, bữa ăn không đảm bảo, sữa uống không phù hợp, nhà vệ sinh quá bẩn, xập xệ xuống cấp, cốc uống sứt mẻ không thay mới. Đồ dùng học tập cũ nát không có sự đổi mới từ 7 năm nay, giáo viên không đủ để đáp ứng nhu cầu học tập sinh hoạt, bé không hề có hoạt động dã ngoại. Đón bé về trong tình trạng bẩn và hôi. Đề nghị nhà trường nhanh chóng sắp xếp một cuộc họp phụ huynh gấp”. Bình luận này nhanh chóng nhận được gần 200 lượt thích.

Rửa khay đựng thức ăn ngay trong nhà vệ sinh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Ngoài ra, nhiều phụ huynh cũng không hài lòng khi phía nhà trường chưa giải thích rõ ràng về hình ảnh những suất ăn của trẻ đang được chia sẻ trên mạng xã hội. “Phía nhà trường nói hình ảnh là do một nhân viên trường cũ bất mãn vì không được nhận vào làm việc đăng tải. Nhưng không trả lời được hình ảnh đó có đúng hay không và với suất ăn như trong hình ảnh đó có đạt chất lượng hay không?”, một phụ huynh khác đặt câu hỏi.

Để tiếp tục làm rõ những thắc mắc của phụ huynh, sáng 28/7, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Phạm Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển giáo dục quốc tế Viet Sing nhưng không được.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hệ thống Trường Mầm non Viet Sing ở TP. Vinh hiện có 4 trường. Trong đó, Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills có 8 lớp, với gần 200 cháu theo học nhưng chưa có nhà bếp. Các suất ăn được nấu ở Trường Mầm non Viet Sing Sunrise (địa chỉ ở đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Vinh), rồi chuyển qua. Tuy nhiên, quá trình giám sát an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An phát hiện, Trường Mầm non Viet Sing Sunrise đã thực hiện chưa đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước.

Trước đó, ngày 23/11/2022, Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính 90 triệu đồng vì đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy.