Họa sĩ Trần Hoàng Trung: Người khát khao tìm cái đẹp

(Baonghean.vn) - Suốt cuộc đời mình, Tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh luôn trăn trở với những nghiên cứu, đề tài, tờ trình, đề án “ích nước lợi dân”. Trong đó, đề án “Bàn về chế độ hưu cho người nông dân, kể cả lâm dân, ngư dân, diêm dân và người lao động ngoài quốc doanh” đã được áp dụng tại Nghệ An và nhiều địa phương trên cả nước. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có hàng nghìn người được hưởng chế độ “hưu nông dân” mà ông là cha đẻ…

(Baonghean.vn) - Ngày 19/10, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Thông báo số 231/TB.STNMT-QLĐĐ, theo đó, Khu đô thị Sơn Hà (Vinh New Center) đã được cấp Sổ hồng đợt 1 cho các lô đất nhà ở liền kề và biệt thự thuộc dự án.

(Baonghean.vn) - Vừa qua, một số công chức tư pháp, địa chính cấp xã ở Nghệ An bị khởi tố, bắt giam vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tình trạng này cũng diễn ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn với PGS. TS. Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản xung quanh nội dung này.

(Baonghean.vn) - Sáng 26/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thảo luận tại Tổ 16 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Yên và Tây Ninh xoay quanh Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(Baonghean.vn) - Sáng 26/10, trước thông tin trên vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc giật cấp 8-9, biển động mạnh và sóng biển dâng cao, Nghệ An đã có Công văn số 228/VP-VPTT về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

(Baonghean.vn) - Công ty Y-Mart Hàn Quốc khảo sát một số mặt hàng xuất khẩu của Nghệ An để nắm bắt, nghiên cứu, tiến tới ký kết các thoả thuận, hợp đồng thương mại.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 13 cá nhân tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đã dũng cảm cứu người và tài sản trong đợt lũ quét kinh hoàng ngày 2/10 vừa qua.

(Baonghean.vn) - Cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân; đồng thời, nâng cao ý thức trong việc cung cấp, khai thác thông tin trên mạng internet đúng pháp luật, có hiệu quả và lành mạnh.

(Baonghean.vn) - Thu ngân sách 10 tháng của tỉnh Nghệ An ước thực hiện 18.377 tỷ đồng, đạt 122,5% dự toán và bằng 121,4% so với cùng kỳ năm 2021.

(Baonghean.vn) - Tại Quyết định 1279/QĐ-TTg ngày 22/10/2022, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Tại Quyết định số 1282/QĐ-TTg ngày 22/10/2022, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.