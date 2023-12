Huyện Nghi Lộc vào cuộc xử lý sau sự việc người dân chặn xe chở gỗ dăm rơi vãi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Do xe chở gỗ dăm làm rơi vãi trên đoạn đường qua khu dân cư, người dân xóm Mới, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) đã kéo nhau ra chặn xe, gây nên tình trạng ách tắc giao thông.

Sáng nay (27/12), tại khu vực đường D4 đoạn qua khu vực xóm Mới, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc), nhiều người dân địa phương đã kéo ra chặn xe chở vật liệu gỗ dăm vào khu vực Cảng biển Vissai. Vụ việc đã khiến các phương tiện đi qua khu vực này bị ách tắc kéo dài.

Một số người dân địa phương chặn xe chở gỗ dăm trong sáng nay. Ảnh: CSCC

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Nghi Lộc đã cử cán bộ phòng chuyên môn; đại diện Công an huyện cùng một số lực lượng chức năng đóng trên địa bàn xuống hiện trường nắm bắt sự việc và trấn an người dân.

Theo đại diện UBND huyện Nghi Lộc, khu vực đường D4 dẫn vào Cảng biển Vissai có một con dốc cao, đi qua khu dân cư, lâu nay đã được cắm biển giới hạn tốc độ 50km/h, đồng thời có bố trí các gờ giảm tốc. Tuy nhiên, do khu vực này có lưu lượng xe tải ra vào nhiều, nhất là xe tải chở xi măng và gỗ dăm nên thường xuyên gây bụi và tiếng ồn. Người dân cũng đã kiến nghị được hỗ trợ kinh phí do ô nhiễm khói bụi; ô nhiễm tiếng ồn do còi xe gây ra.

Đơn vị quản lý đã tiến hành dọn dẹp số gỗ dăm rơi vãi trên đường. Ảnh: CSCC

Trong khi những kiến nghị của người dân đang được xem xét, giải quyết thì trong sáng nay, một số xe tải chở gỗ dăm khi vào cảng đã bị bung bạt phủ nên làm rơi vãi gỗ dăm xuống đường trên một đoạn dài. Điều này khiến cho người dân địa phương bức xúc, kéo ra chặn xe.

Đến đầu giờ chiều nay, cơ bản đoạn đường trên đã được dọn dẹp sạch sẽ, các phương tiện đã lưu thông bình thường trở lại.

Cũng theo đại diện UBND huyện Nghi Lộc, trên cơ sở những kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương cũng đã đề nghị phía đơn vị quản lý liên quan sớm có giải pháp hạn chế khói, bụi, tiếng ồn, giám sát về tốc độ phương tiện khi đi qua khu vực khu dân cư...