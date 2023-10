Lời cảm tạ

Chồng, cha, ông chúng tôi là Ông Nguyễn Hữu Minh (sinh ngày 20/05/1948) - Nguyên cán bộ Công an tỉnh Nghệ An, Nguyên Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã nghỉ hưu. Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Ba. Quê quán xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Thường trú tại số 01, ngõ 50, đường Hoàng Trọng Trì, xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh

Sau một cơn đau đột ngột, mặc dù đã được các y, bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do bệnh tình quá nặng đã qua đời vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 17/10/2023 (Tức ngày 03/9/2023 năm Quý Mão). Hưởng thọ 76 tuổi.

Lễ truy điệu vào lúc 17h 15 phút ngày 18/10/2023 tức 04/09 năm Quý Mão , sau khi hỏa táng, hài cốt ông được đưa về an táng quê nhà tại Nghĩa trang Cồn Thau, thuộc xóm 7 xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới:

Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An; Công an huyện Tân Kỳ; Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An; Đảng ủy, UBND xã Hưng Lộc; Xóm mẫu Đơn xã Hưng Lộc; Đảng ủy , UBND xã Khai Sơn huyện Anh Sơn; Công ty Bảo Việt Nghệ An; Trung tâm an ninh ngân hàng; Các cơ quan ban ngành đoàn thể, trường học thành phố Vinh; Bạn bè, anh em họ hàng, láng giềng, thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, tiễn đưa chồng, cha ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình:

Bà quả phụ: Hoàng Thị Dương

Con trai trưởng: Nguyễn Hữu Hùng