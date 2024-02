Ngành Y tế Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại buổi lễ, các cán bộ, y, bác sĩ ngành Y tế Nghệ An đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc tới Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Cán bộ, y, bác sĩ ngành Y tế Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Thành Chung

Sáng 19/12, tại Khu tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, công đoàn ngành Y tế Nghệ An và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và tổ chức hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791) là một đại danh y, nhà văn lớn, nhà văn hóa xuất sắc của dân tộc. Suốt cuộc đời của mình, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác luôn là một lương y tận hiến, là một trí thức lấy nghĩa lớn và đức nhân làm trọng.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã để lại cho hậu thế một khối di sản văn hóa đồ sộ, có giá trị sâu sắc, bền vững về nhiều mặt, về cơ bản được tập hợp trong bộ “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” (gồm 28 tập, 66 quyển) - bộ sách đúc kết tinh hoa y học cổ truyền phương Đông và y học cổ truyền Việt Nam, được coi là “Bách khoa thư” y học vĩ đại nhất của Việt Nam thời trung đại.

Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khuôn viên của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Cuộc đời và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và bộ sách "Hải Thượng y tông tâm lĩnh” đã được giới thiệu, tìm hiểu và nghiên cứu ở khá nhiều nước trên thế giới, tiêu biểu như: Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ...

Vào ngày 21/11/2023, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 4, Hội đồng UNESCO đã chính thức thông qua Nghị quyết Danh nhân văn hóa vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - vị danh y, nhà văn, nhà tư tưởng lớn của thời đại.

Tại buổi lễ, các cán bộ, y, bác sĩ ngành Y tế Nghệ An đã thành kính dâng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng tưởng nhớ, cảm phục, tri ân sâu sắc tới Hải Thượng Lãn Ông Lễ Hữu Trác nhân 233 năm ngày mất của cụ; nguyên hứa sẽ học tập, noi theo tấm gương sáng của Đại danh y.

Lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An chúc mừng cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam ((27/02/1955 - 27/02/2024). Ảnh: Thành Chung

Trong khuôn khổ buổi lễ, cán bộ, y, bác sĩ ngành Y tế Nghệ An cũng đã tổ chức lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khuôn viên của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Đây là một hoạt động ý nghĩa góp phần cổ vũ, đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An cũng đã gặp gỡ, chúc mừng, tặng quà các cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024)./.