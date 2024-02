Sở Y tế Nghệ An thăm, tặng quà các bệnh viện và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng quà, chúc mừng năm mới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh trước Tết Nguyên đán và thăm, động viên, hỗ trợ cán bộ y tế và bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, trung tâm y tế nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong buổi sáng 7/2, các đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh trước Tết Nguyên đán; thăm và tặng quà tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Trung tâm Y tế Nam Đàn, Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, các đơn vị y tế tại huyện Diễn Châu và huyện Nghi Lộc.

Chiều cùng ngày, các đoàn đã đến kiểm tra, thăm, tặng quà tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Tặng quà cho bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Làm việc cùng đoàn kiểm tra Sở Y tế Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An, các đơn vị y tế đã báo cáo công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế đã lên kế hoạch ứng trực 24/24 giờ; bảo đảm đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ô-xy y tế; chuẩn bị phương án cấp cứu; sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu, nhất là cấp cứu tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết.

Các bệnh viện, trung tâm y tế cũng đã quán triệt nhân viên y tế thực hiện tốt nội quy, quy định của bệnh viện; thực hiện đảm bảo công tác an ninh, trật tự, đảm bảo bảo hậu cần dinh dưỡng; triển khai thăm hỏi, tặng quà Tết cho người bệnh điều trị nội trú, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người thuộc diện chính sách; triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ y tế dịp Tết.

Tặng quà, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115. Ảnh: Thành Chung

Thăm và làm việc với các bệnh viện, trung tâm y tế, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị, các thầy thuốc trong việc phát triển chuyên môn, kỹ thuật; xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh – sạch – đẹp; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội; đặc biệt là sự chủ động trong công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh dịp Tết.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị các kíp trực Tết của bệnh viện, trung tâm y tế luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện và hỗ trợ, chi viện cho tuyến dưới; cán bộ, nhân viên y tế cần nâng cao ý thức phục vụ người bệnh và người nhà người bệnh khi đến khám, điều trị dịp Tết.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng quà, chúc mừng năm mới cho cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa đã gửi lời chúc mừng năm mới - thắng lợi mới tới các bệnh viện, trung tâm y tế; chúc toàn thể thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế cùng gia đình một năm mới hạnh phúc, nhiều niềm vui, đón một cái Tết ấm cúng, an toàn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã tặng quà cho các bệnh viện, trung tâm y tế; thăm, tặng quà động viên, hỗ trợ cho cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn và các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Chia sẻ với người bệnh, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa bày tỏ mong muốn người bệnh và thân nhân người bệnh tiếp tục tích cực điều trị, chiến thắng bệnh tật để sớm trở về sum họp với gia đình.

Tặng quà cho thân nhân của người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Được biết, đã có gần 1.000 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được Sở Y tế Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng quà, hỗ trợ trong dịp này. Tổng giá trị quà tặng là gần 1 tỷ đồng, được trích từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An.

Gần 500 cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn cũng được Sở Y tế Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng quà Tết. Tổng giá trị quà tặng là gần 500 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế Nghệ An./.