Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại đền Chín Gian; Chủ tịch UBND tỉnh bàn giao nhà cho người nghèo tại Quế Phong; Hội thảo công nghiệp hoá - hiện đại hoá trên nền tảng công nghệ mới; Khóa hai chiều đối với những thuê bao chưa chuẩn hoá thông tin... là một số nội dung chính trong ngày 15/4.

* Chiều 15/4, đoàn đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An, huyện Quế Phong về Di tích Đền Chín Gian tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong dâng hoa, dâng hương nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Quế Phong (19/4/1963 - 19/4/2023).

Dự lễ, tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Về Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có các đồng chí: Phạm Định Phong - Phó Cục trưởng Cục Di sản; Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

Đền Chín Gian được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV cùng với quá trình thiên di, khai bản lập mường của người Thái miền Tây Nghệ An. Đây là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân chín bản mười mường vùng Phủ Quỳ xưa; nơi lưu giữ, trao truyền và gắn kết các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái.

Đền Chín Gian vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia tại Quyết định số 963/QĐ-BVHTTDL ngày 14/3/2023.

Đây không chỉ là sự vinh danh, tri ân công lao của các chư vị thần linh đã có công khai bản, lập mường mà còn khẳng định những giá trị văn hóa đang được bảo tồn; đồng thời xác lập cơ sở pháp lý cao hơn trong việc gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị bền vững của di tích.

* Trước đó, cũng tại huyện Quế Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ khánh thành và bàn giao nhà cho 11 hộ gia đình đặc biệt khó khăn của bản vùng cao Tam Hợp, xã Tri Lễ; trong đó có nhiều gia đình neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng xây dựng nhà ở.

Bản Tam Hợp được sáp nhập từ 3 bản: Tà Pàn, bản Bò và bản D2. Bản có 177 hộ dân với 908 nhân khẩu là đồng bào các dân tộc Mông, Khơ mú, Thái. Tỷ lệ hộ nghèo nơi đây vẫn còn cao, với 133 hộ, chiếm 75% dân số và 25 hộ cận nghèo, chiếm 14% dân số.

Thực hiện chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, huyện Quế Phong được hỗ trợ xây dựng 398 căn nhà (trong đó, từ nguồn Bộ Công an có 198 căn; từ nguồn của Công an tỉnh 200 căn). Tính đến nay đã xây dựng cơ bản hoàn thành 398 căn, riêng xã biên giới Tri Lễ được hỗ trợ xây dựng 109 căn nhà.

Bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi dự sự kiện có ý nghĩa tại bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đồng thời cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai xây dựng 2.820 căn nhà mà Bộ Công an và Công an tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ, mục tiêu đến ngày 19/8 hoàn thành.

Bên cạnh đó, nhiều nhà tài trợ sau khi được giới thiệu về mô hình nhà do Công an tỉnh xây dựng đều đồng tình thực hiện theo đúng mẫu thiết kế đó, do vậy, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chung tay với các nhà tài trợ để ngày càng thêm nhiều ngôi nhà kiên cố được trao cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở.

* Sáng 15/4, tại Trường Đại học Vinh, Hội đồng lý luận Trung ương, UBND tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.

Hội thảo Khoa học Quốc gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam sẽ là một cơ hội hết sức giá trị để các nhà khoa học của hai trường Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Vinh cùng các chuyên gia đến từ các cơ quan quản lý nhà nước chia sẻ nhiều vấn đề lý luận và thực tế về những nội dung liên quan về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ.

* Thực hiện chỉ đạo của Cục Viễn thông, từ ngày 15/4/2023, các nhà mạng chính thức khóa 2 chiều đối với những thuê bao không chính chủ và sẽ thu hồi sim sau 1 tháng nếu chủ thuê bao vẫn không thực hiện chuẩn hóa thông tin.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm giao dịch của các nhà mạng như: VinaPhone, Viettel, MobiPhone... trên địa bàn Nghệ An sáng 15/4, số lượng người đến giao dịch, chuẩn hóa thông tin thuê bao đã giảm nhiều so với thời điểm bị khóa 1 chiều.

Đại diện VNPT VinaPhone Nghệ An cho biết: Hiện nay, đơn vị đã chính thức khóa 2 chiều đối với các thuê bao trên địa bàn tỉnh chưa chuẩn hóa thông tin. Thực tế, số lượng người giao dịch tại các điểm đã giảm nhiều so với thời điểm bị khóa 1 chiều. Lý do là trong 15 ngày qua, người dân đã tập trung đến để chuẩn hóa thông tin và mở khóa trở lại. Số sim bị khóa 2 chiều có thể là sim phụ, người dùng không để ý hoặc sim không liên lạc được...

* Nhiều năm nay, mỗi lần mưa xuống, nhiều hộ dân sống ven Quốc lộ 7 ở khối 4 (thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn), lại phải khăn gói tháo chạy tìm nơi tá túc.

Điều đáng nói, khu vực này vừa được đầu tư gần 50 tỷ đồng để thi công khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, mỗi lần mưa xuống, đất đá từ trên núi vẫn tràn qua bờ kè, đổ xuống khu vực nhà dân. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đoạn bờ kè bằng rọ đá đã bị đất đá tràn qua, sau trận mưa mới nhất. Khối đất đá này còn đổ xuống ngôi nhà 2 tầng, gây ra những vết loang lổ. Cạnh đó, chính quyền địa phương phải cắm những tấm biển cảnh báo nguy hiểm vì sạt lở. Và câu chuyện loay hoay xử lý sạt lở vẫn còn dài ở Kỳ Sơn.