Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/7

(Baonghean.vn) - Ứng phó với bão số 1, Nghệ An xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân; Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Về tránh bão số 1, nhiều tàu Nghệ An trúng đậm cá… là những thông tin nổi bật ngày 17/7.

* Để ứng phó với bão số 1, UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão. Tỉnh đã và đang tập trung quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, theo dõi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để kêu gọi, hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm…

Toàn cảnh đầu cầu Nghệ An tham gia họp trực tuyến. Ảnh: Phú Hương

* Sáng 17/7/2023, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Khôi

* Đến thời điểm này, nhiều trường công lập trên địa bàn tỉnh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Ngoài điểm chuẩn tăng cao, còn có sự chênh lệch điểm chuẩn khá lớn giữa các trường, khiến nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn.

Học sinh lớp 10 đến làm thủ tục nhập học tại Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh Mỹ Hà

* Ảnh hưởng của đợt lũ quét đầu tháng 10/2022 đã khiến nhiều công trình tại xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) bị hư hỏng nặng. Để giúp nhân dân có nơi sinh hoạt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã có mặt để khôi phục lại nhà văn hóa cộng đồng của bản.

150 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 324 tham gia khôi phục khu nhà văn hóa bản cộng đồng. Ảnh: Đào Thọ

* Sáng 17/7, tại các cảng cá Quỳnh Lập, Quỳnh Phương, hàng chục tàu cá của ngư dân Hoàng Mai hối hả cập bến sau chuyến đi biển dài ngày và cũng để về tránh bão. Nhiều tàu thu được những mẻ lưới nặng cá.