Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/6

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Thống nhất phương án và giao nhiệm vụ xây dựng Bia tưởng niệm cống Hiệp Hòa; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT... là những tin nổi bật.

* Ngày 20/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV cho ý kiến và thông qua một số dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Trong buổi sáng, Quốc hội đã thông qua 1 dự thảo luật và 1 dự thảo nghị quyết; sau đó tiến hành thảo luận tại tổ về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Các đại biểu ấn nút biểu quyết dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Ảnh: Nam An

* Chiều 20/6, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và trao Giải Báo chí Nghệ An năm 2022. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An trân trọng tặng hoa chúc mừng 88 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thường trú trên địa bàn và các cơ quan tham mưu công tác quản lý báo chí. Cũng tại buổi lễ, tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao Giải Báo chí Nghệ An năm 2022.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 20/6, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có cuộc làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về công tác chuẩn bị Đại hội điểm Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 20/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với đại diện các sở, ban, ngành và huyện Đô Lương để thống nhất phương án và giao nhiệm vụ xây dựng Bia tưởng niệm cống Hiệp Hòa. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sẽ báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án giao cho huyện Đô Lương làm chủ đầu tư để thực hiện công trình Bia tưởng niệm cống Hiệp Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Đông





* UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung, phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn.

Tài sản trang thiết bị của các đơn vị sự nghiệp công lập phải tập trung mua sắm. Các đơn vị được chủ động lựa chọn cấu hình kỹ thuật. Ảnh: Nguyễn Hải

* Ngày 20/6, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại huyện Nghi Lộc và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn kiểm tra hệ thống camera ở phòng lưu trữ đề thi tại điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: Mỹ Hà

* Ngày 20/6, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới. Ảnh: PV

* Những ngày nắng nóng này, người dân xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) thường đổ ra sông Lam bắt hến. Mỗi buổi lội sông vừa có hến cải thiện bữa ăn, vừa được tắm mát giải nhiệt.

Ảnh: Huy Thư

* Lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn cho biết, hiện đang điều tra việc nam sinh lớp 11 là em N.C.T. (17 tuổi), trú tại xóm 5, xã Xuân Lâm bị đánh dẫn đến tử vong.