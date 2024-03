Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

* Sáng 22/3, tại công trình đầu mối đập dâng Đô Lương ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).

Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2) do JICA tài trợ là một dự án có ý nghĩa lớn ở Nghệ An, kinh phí 5.705 tỷ đồng, phục vụ tưới cho 27.656 ha đất nông nghiệp của các huyện Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: Văn Trường

* Ngày 22/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, nội dung quan trọng liên quan đến công tác hội, phong trào nông dân.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 – 2028); Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung); Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp",...

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.L

* Chiều 22/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2024.

Theo thông tin của Báo cáo viên tại hội nghị, các chiêu trò, hành vi của tội phạm công nghệ mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao đang diễn biến hết sức phức tạp. Đó là tình trạng tán phát các thông tin có tính chất độc hại hoặc phát tán, đăng tải tin giả, tin sai sự thật; tình trạng sử dụng công nghệ cao xâm phạm dữ liệu số, dữ liệu cá nhân và các hành vi lừa đảo trực tuyến, tín dụng đen,... có xu hướng ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Các tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI. Ảnh: Ngân Hạnh

* Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, chiều 22/3, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi làm việc với UBND thành phố Vinh.

Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND thành phố Vinh kiến nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh đóng trên địa bàn tăng cường phối hợp trong công tác tự quản lý trật tự đô thị trước trụ sở cơ quan, đơn vị mình.

Hỗ trợ kinh phí, đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các tuyến đường giao thông tỉnh lộ qua địa bàn Thành phố. Cho phép UBND thành phố thí điểm thu phí dừng, đỗ xe ô tô trên lòng đường, vỉa hè một số tuyến chính theo khung giờ để giảm thiểu ùn tắc giao thông góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

* Đường Hải Thượng Lãn Ông nối phường Hà Huy Tập và các xã Nghi Phú, Hưng Lộc, là nút giao thông quan trọng trên địa bàn TP.Vinh, do đó, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này để giảm tình trạng ùn tắc, đảm bảo mỹ quan đô thị luôn được người dân đặc biệt quan tâm.

Sau nhiều năm điểm giao thông này bị thắt nút, thì mới đây đã được các cơ quan chức năng giải toả.

TP.Vinh hiện đang chỉ đạo các lực lượng triển khai thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông với phương châm “giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó” để đảm bảo tiến độ.

TP.Vinh triển khai mở rộng đường, làm hệ thống mương tại đường Hải Thượng Lãn Ông ngay khi người dân bàn giao mặt bằng. Ảnh: Q.A

* Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 22 giờ 15 phút, ngày 15/3, tại khu vực cổng trời thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Công an huyện Kỳ Sơn đồng chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phát hiện ông Nguyễn Hùng Sơn (SN 1964), trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vận chuyển 17 con bò cái còn sống, không có giấy tờ nhập khẩu, kiểm dịch theo quy định.