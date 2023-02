Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/2

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hoạt động khởi động Tháng Thanh niên; Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Tiện lợi nhưng vẫn còn vướng mắc... là một số nội dung chính trong ngày 25/2.

* Sáng 25/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương yêu cầu: “Ngay từ bây giờ, nhà trường tập trung chuẩn bị về mọi mặt để đạt chuẩn mức 2. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến những khâu then chốt, những điểm nghẽn về xây dựng đội ngũ…”.

* Sáng 25/2, tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và khởi công nhà tình nghĩa.

* Thời gian tới, Nghệ An sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người trong các cơ sở giáo dục; đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành học.

* Nếu như các năm trước, sau Tết là chu kỳ trứng gia cầm giảm giá, chững lại song cũng chỉ kéo dài vài tuần thì thị trường khởi sắc. Năm nay, giá trứng đang xuống thấp, tiêu thụ chậm hơn và nhiều trang trại lỗ tiền triệu mỗi ngày…

* Dự án xây dựng Kênh N1 Trạm bơm Lâm Thịnh xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương xây dựng nhằm phục vụ tưới cho 35ha lúa. Thế nhưng, từ lúc bàn giao đến nay công trình bị bỏ hoang, lãng phí suốt 16 năm qua.

* Sau gần 2 tháng bỏ sổ hộ khẩu giấy, ngoài những thuận tiện mang lại thì người dân vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.