Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/8

* Lễ truy điệu đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ được tổ chức trọng thể vào hồi 7 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 26/8/2023.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Lễ tang Nhà nước xúc động đọc điếu văn: "Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Lê Văn Thành về nơi an nghỉ cuối cùng".

Lễ truy điệu và tiễn đưa Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về nơi an nghỉ cuối cùng.

* Sáng 26/8, xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1953 – 2023). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Năm 1953, thực hiện chủ trương chia các xã lớn thành xã nhỏ theo khu vực địa lý, xã Minh An, huyện Nghĩa Đàn được chia thành 2 xã: Nghĩa An và Nghĩa Khánh. Đây cũng là mốc đánh dấu sự ra đời của xã Nghĩa An ngày nay.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

* Đầu năm học mới, để ổn định tình hình sĩ số học sinh, nhiều trường học ở vùng cao Nghệ An như Tương Dương, Kỳ Sơn đã phải vượt rừng không kể ngày đêm, mưa nắng đến từng nhà vận động các em đến trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương ban đêm đến nhà học sinh vận động và làm công tác phổ cập giáo dục.

* 21/96 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (đa phần là sản phẩm nông sản và sản phẩm chế biến từ nông sản) đã vào được hệ thống các chuỗi cung ứng nổi tiếng.

Thống kê của Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương cho thấy, hiện nay, có trên 20 cơ sở sản xuất sản phẩm tỉnh Nghệ An đã thực hiện ký kết nguyên tắc đưa sản phẩm vào một số hệ thống phân phối hàng hóa lớn. 74/403 sản phẩm tỉnh Nghệ An; 21/96 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (đa phần là sản phẩm nông sản và sản phẩm chế biến từ nông sản) đã vào được hệ thống các chuỗi cung ứng như BigC, MM Mega Market, Lotte, Bách hóa Xanh, Aeon, Maxi Mart… và các điểm giới thiệu bán, sản phẩm tỉnh Nghệ An của các tỉnh, thành như: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk...

Gian hàng trưng bày các sản phẩm xứ Nghệ tại Sở Công Thương

* Vào hồi 5h, ngày 26/8, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 , thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe ô tô khách mang BKS 37B - 026.33 có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra gầm xe phát hiện có 2 thùng carton, bên trong chứa 14 gói nilon màu đen. Bên trong mỗi gói chứa 1 khối hình hộp nhiều màu sắc, trên bề mặt có chữ nước ngoài nghi là pháo hoa nổ.

Qua làm việc, lái xe Lê Văn Lương (SN 1990), trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An khai nhận 2 thùng hàng nói trên là pháo nổ.