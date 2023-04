Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh miền Trung làm việc về Quy chế phối hợp; Tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) ký kết biên bản hợp tác; Trao quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Thị ủy Thái Hòa... là những thông tin chính trong ngày 6/4.

* Sáng 6/4, đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Sáng cùng ngày, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 4 tỉnh miền Trung, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tổ chức ký kết Quy chế phối hợp.

* Chiều 6/4, tại TP. Vinh, đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước do đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước dẫn đầu, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác phối hợp giữa hai bên.

* Sáng 6/4, tại thị xã Phôn Sa Vẳn (Xiêng Khoảng - Lào), đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng, giai đoạn 2023-2025. Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến chúc Tết cổ truyền Bunpimay tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Xiêng Khoảng.

* Chiều 6/4, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định số 1839-QĐ/TU ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển, chỉ định đồng chí Chu Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Thái Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Sáng 6/4, UBND tỉnh tổ chức tiếp xã giao đoàn Quốc vụ khanh về tị nạn và di dân của Vương quốc Bỉ đang thăm, làm việc tại Nghệ An.

* Cùng chiêm ngưỡng khu vườn chuẩn nông thôn mới vừa được trao giải đẹp nhất Nghệ An. Đây là một khung cảnh xanh - sạch - đẹp với cây trái sum suê, rau xanh mướt mát, những giống cây chất lượng cao với giá trị kinh tế vượt trội, quy hoạch quy củ…

* Dù quá hạn về bàn giao mặt bằng tuyến cao tốc Bắc - Nam, ở huyện Hưng Nguyên vẫn còn một số tồn tại chưa khắc phục triệt để, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.