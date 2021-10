Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/10

* Chiều 7/10, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, Việt Nam sẽ có 5 nhóm cảng biển. Trong đó, nhóm cảng biển số 1 gồm 5 cảng: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; Nhóm số 2 gồm 6 cảng biển: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

* Chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi). Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, đề xuất với Quốc hội trong kỳ họp tới.

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề xuất cần quy định một số nguyên tắc cụ thể trong dự thảo luật. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 7/10, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh họp đánh giá kết quả quản trị, vận hành hệ thống giám sát Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An (IOC). Đến nay, trung tâm mới chỉ vận hành 2/9 phân hệ của hệ thống điều hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

* Ngày 7/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông tổ chức sinh hoạt Chi bộ mẫu tại Chi bộ thôn Thủy Khê trực thuộc Đảng bộ xã Chi Khê. Sau buổi sinh hoạt chi bộ mẫu, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông đã họp đánh giá rút kinh nghiệm và trong thời gian tới chỉ đạo tất cả các chi bộ thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý theo Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đảng viên và đại biểu dự cuộc sinh hoạt chi bộ mẫu. Ảnh: Bảo Hân

* Liên quan đến hoạt động đón công dân từ các tỉnh phía Nam trở về, tại điểm trung chuyển, công dân trở về được hỗ trợ đồ ăn nhanh, nước uống, xăng... Đối với những công dân ngoại tỉnh sẽ được xe của CSGT dẫn đường đi theo Quốc lộ 1A ra hết địa phận tỉnh Nghệ An, sau đó sẽ bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa. Còn với công dân trong tỉnh sẽ được xe trung chuyển chở về địa phương và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Người dân nhận đồ ăn nhanh và nước uống tại "Điểm hỗ trợ an sinh" của Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Cường

* Ngày 07/10/2021, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đồng, trú tại khối 01, thị trấn Đô Lương, Nghệ An. Đây là đối tượng cầm đầu, điều hành 01 sới bạc quy mô lớn trên địa bàn huyện Đô Lương.