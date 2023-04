Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/4

(Baonghean.vn)- UBND tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tuyên truyền về phòng chống mưa lũ; Liên danh nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam sẽ lập quy hoạch khu B - Khu Công nghiệp Thọ Lộc; Cửa Lò lấy ý kiến về quy hoạch khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh…là thông tin nổi bật 24h qua.

* Sáng 7/4, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2023 và giao ban báo chí tháng 4/2023.

Tại cuộc họp báo, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu đánh giá cao vai trò, đóng góp của các cơ quan báo chí và nhà báo trong công tác tuyên truyền, cổ vũ phong trào của tỉnh thời gian qua.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn đề cập một số vấn đề hạn chế của các cơ quan báo chí như: Chưa dành nhiều thời lượng tuyên truyền những chương trình, kế hoạch, chủ trương trọng tâm, trọng điểm của tỉnh; việc tuyên truyền về hình ảnh đẹp của quê hương, điểm đến du lịch trên các báo chí chưa nhiều.

Nhấn mạnh 8 nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm đang được tỉnh chỉ đạo và 9 định hướng tuyên truyền trong quý II/2023, đồng chí Bùi Đình Long mong muốn các cơ quan báo chí và các nhà báo quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở từng ngành, địa phương, đơn vị và chung của cả tỉnh; kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Quốc hội về Nghệ An.

* Trước đó, trong khuôn khổ chương trình họp báo, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khen thưởng 10 tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, lũ lụt và hoạt động từ thiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tại Quyết định số 302/QĐ-UBND, ngày 08/02/2023, UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí địa phương và văn phòng đại diện thường trú.

Đây là sự ghi nhận của tỉnh đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, lũ lụt và hoạt động từ thiện năm 2022 trên 3 tiêu chí: Có nhiều tin, bài tuyên truyền về phòng, chống lũ lụt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là đợt lũ lụt xảy ra vào tháng 10/2022 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các địa phương trong tỉnh, trong đó có huyện Kỳ Sơn; phóng viên, nhà báo trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường, thông tin nhanh, kịp thời về tình hình lũ lụt; tích cực tham gia hoạt động từ thiện, kêu gọi ủng hộ, trực tiếp ủng hộ, giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa đồng ý chủ trương cho phép Liên danh Công ty cổ phần Quản lý xây dựng Nhật Bản (JCM) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (PAC) tài trợ kinh phí khảo sát, lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu B, Khu Công nghiệp Thọ Lộc tại xã Diễn Phú và Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam, Nghệ An trong phiên họp thường kỳ tháng 3 vừa qua; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiến hành các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng thu hút đầu tư; đồng thời phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, tiềm năng, lợi thế vị trí, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân.

Trước đó, Khu Công nghiệp Thọ Lộc đã đón nhà đầu tư Công ty TNHH VSIP Nghệ An xây dựng Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An II rộng 500ha, theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 23/2 vừa qua, Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức công bố quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp VSIP Nghệ AN II trên địa bàn các xã Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Phú, huyện Diễn Châu.

* UBND thị xã Cửa Lò vừa có Văn bản số 580/UBND-ĐT về việc lấy ý kiến nhân dân và cán bộ chủ chốt góp ý cho đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh.

Theo đồ án quy hoạch vừa được UBND thị xã Cửa Lò công bố, Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh thuộc địa bàn 4 phường Thu Thủy, Nghi Thu, Nghi Hương và Nghi Hòa, phía Đông thị xã Cửa Lò, giáp mặt biển, kéo dài khoảng 4,4km chiều dài bờ biển.

Mục tiêu của đồ án quy hoạch nhằm xây dựng bãi biển Cửa Lò đáp ứng các yêu cầu “Hiện đại, độc đáo, bản sắc, thân thiện và hiệu quả kinh tế cao”, trở thành một trong những bãi biển đẹp của khu vực Bắc Trung Bộ, nhằm thu hút du khách đến tham quan, du lịch, vui chơi giải trí làm việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Cửa Lò và tỉnh Nghệ An.

Làm cơ sở để lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, quản lý xây dựng, quảng bá và thu hút đầu tư.

* Thực hiện kế hoạch đóng cửa, xoá bỏ chợ trung tâm thương mại Đô Lương (chợ cũ) theo Quyết định 881/QĐ-UBND ngày 6/4/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, sáng nay 7/4, UBND huyện Đô Lương đã bố trí lực lượng, máy móc tiến hành đóng cửa chợ trước sự chứng kiến của các ban, ngành liên quan.

Trước đó, các kế hoạch, thông báo về chương trình đóng cửa chợ một cách chi tiết cũng đã được các ban, ngành, địa phương liên quan niêm yết công khai. Trong đó, kế hoạch đóng cửa, xoá bỏ chợ đã được dán tại tại trụ sở UBND xã, thị trấn và nhà văn hoá khối, xóm có công dân hiện đang kinh doanh tại chợ cũ.

* Sau hơn 2 năm khoanh nuôi bảo vệ nguồn lợi thủy sản, người dân bản Xốp Kho, xã Nga My (Tương Dương) đã cho thuê đoạn suối nhỏ, bắt cá trải nghiệm để gây quỹ.

Những hình ảnh ấn tượng về hoạt động trải nghiệm bắt cá gây quỹ ở bản Xốp Kho, xã Nga My.