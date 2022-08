Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/8

(Baonghean.vn) - Vụ đông 2022, Nghệ An dự kiến gieo trồng 35.430 ha cây trồng các loại theo hướng nâng cao giá trị, thâm canh.

(Baonghean.vn) - Chiều 9/8, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

(Baonghean.vn) - Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đồng chí. Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh được Đại hội tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027.