Nguyễn Mai Hoàng và vai trò thủ lĩnh tại U19 Sông Lam Nghệ An

Tố chất thủ lĩnh

Tại vòng loại Giải U19 Quốc gia 2024, Nguyễn Mai Hoàng được ban huấn luyện tin tưởng giao nhiệm vụ giữ chức Đội trưởng U19 Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ sinh năm 2005 được huấn luyện viên Huy Hoàng bố trí chơi ở vị trí trung vệ. Đây là vị trí sở trường của cầu thủ gốc Thanh Chương.

Trong sơ đồ 4-4-2, Mai Hoàng và Văn Thành thường xuyên được sát cánh cùng nhau. Sự ăn ý của cặp đôi trung vệ này đã tạo ra sự vững chắc cho hàng thủ U19 Sông Lam Nghệ An.

Trải qua 8 trận tại vòng loại, U19 Sông Lam Nghệ An chỉ để thủng lưới 5 bàn, trong đó, Mai Hoàng được ra sân thi đấu 7 trận (anh được nghỉ giữ sức ở trận đấu lượt về với đội bóng yếu nhất bảng C là Quảng Ngãi). Nhìn vào cách chơi phòng ngự của U19 Sông Lam Nghệ An có thể thấy các cầu thủ nơi tuyến dưới đã di chuyển đồng bộ và phòng ngự theo khối khá tốt. Trong đó, vai trò của Đội trưởng Mai Hoàng được thể hiện rất rõ. Tại các trận đấu đã qua ở vòng loại, trung vệ sinh năm 2005 thường xuyên chỉ đạo các đồng đội giữ đúng khoảng cách giữa các vị trí, từ đó sẽ dễ dàng hỗ trợ nhau một cách hiệu quả hơn. Cách chơi này giúp U19 Sông Lam Nghệ An không bị lộ ra những khoảng trống để đối phương có thể khai thác.

Trung vệ Nguyễn Mai Hoàng. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt, trong trận đấu giữa U19 Sông Lam Nghệ An với U19 Đà Nẵng tại lượt về vòng loại U19 Quốc gia 2024, Mai Hoàng đã thể hiện được tố chất thủ lĩnh, chỉ huy hàng thủ chơi chính xác, qua đó mang về chiến thắng cho đội nhà. Đây cũng là trận đấu then chốt giúp đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng giành lợi thế lớn trong cuộc đua cho vị trí nhất bảng C sau khi vòng loại kết thúc.

Bên cạnh giữ vai trò quan trọng ở tuyến phòng ngự, Mai Hoàng còn là cánh tay nối dài của Ban Huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An. Anh thường xuyên đưa ra những lời khích lệ, thúc đẩy tinh thần để đồng đội thi đấu nhiệt huyết, máu lửa. Đó cũng là chìa khóa để U19 Sông Lam Nghệ An thi đấu khá bùng nổ tại vòng loại U19 Quốc gia 2024.

Như vậy, với 19 điểm sau 8 trận, U19 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào chơi vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024.

Vòng chung kết của giải đấu năm nay sẽ được tổ chức tại Bình Dương, bao gồm 12 đội bóng được chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn để chọn ra 8 đội vào chơi vòng tứ kết. Đáng chú ý tại giải đấu năm nay, có nhiều đội được cho là rất mạnh như U19 Viettel, U19 PVF, U19 Hà Nội, U19 Thanh Hóa... Vì vậy, để đạt được mục tiêu đã đề ra, hàng thủ U19 Sông Lam Nghệ An cần phải thi đấu tỉnh táo, mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, vai trò đội trưởng, thủ lĩnh nơi hàng thủ của Mai Hoàng cần được thể hiện đậm nét.

“Chúng tôi sẽ phát huy tốt hơn nữa những thế mạnh mà U19 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được ở vòng loại. Bên cạnh đó, sẽ kiểm soát tốt hơn những sai lầm đã mắc phải để đưa U19 Sông Lam Nghệ An tiến xa tại giải đấu năm nay. Phía trước sẽ là những trận đấu đầy khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, luôn chiến đấu hết mình, tôi tin U19 Sông Lam Nghệ An sẽ tiến xa tại giải U19 Quốc gia 2024”. – Nguyễn Mai Hoàng chia sẻ.

Kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi

Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024 sẽ bắt đầu diễn ra từ mùng 9 Tết, vì vậy, để giữ được phong độ cho các cầu thủ, ban huấn luyện của U19 Sông Lam Nghệ An quyết định cho toàn đội nghỉ Tết 4 ngày. Trong đó, các chân sút phải tập trung muộn nhất vào sáng mùng 2 Tết. Đây được xem là kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi của Mai Hoàng và các đồng đội tại U19 Sông Lam Nghệ An. Ngày 28 Tết, sau khi được nghỉ, Mai Hoàng đã tức tốc bắt xe về Thanh Chương để đón năm mới cùng gia đình. Tuy không có nhiều thời gian được hưởng một cái Tết trọn vẹn, nhưng cầu thủ sinh năm 2005 cũng đã kịp cảm nhận tình cảm từ người thân sau những ngày phải thi đấu xa nhà.

Mai Hoàng được huấn luyện viên Huy Hoàng tin tưởng giao nhiệm vụ Đội trưởng U19 SLNA. Ảnh Đức Anh

“Tết năm nay tôi chỉ được nghỉ 4 ngày, nên không thể giúp đỡ nhiều cho bố mẹ. Tuy nhiên, cả nhà cũng đã kịp cùng nhau gói bánh chưng, quây quần bên mâm cơm, kể cho nhau nghe về những thành quả đã đạt được trong năm cũ và đặt ra những mục tiêu cho năm mới. Dù không thể ăn Tết lâu hơn cùng gia đình nhưng từng đó thời gian cũng đã cho tôi cảm nhận được những hơi ấm tình cảm mà người thân đã dành cho mình. Sau khi trở lại hội quân, chúng tôi sẽ tập trung ngay vào tập luyện để sẵn sàng bước đến giải với phong độ tốt nhất” - Mai Hoàng chia sẻ.

Hiện Mai Hoàng đang cùng U19 Sông Lam Nghệ An bước vào tập luyện với cường độ cao. Dự kiến ngày mùng 4 Tết, toàn đội sẽ di chuyển bằng ô tô để vào Bình Dương tham dự vòng chung kết giải U19 Quốc gia 2024.

Hy vọng Mai Hoàng cùng đồng đội sẽ thi đấu thành công tại giải đấu năm nay, qua đó mang về thành tích cao dành tặng người hâm mộ./.