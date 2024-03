Những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục Công an

(Baonghean.vn) - Hơn 2 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và các cấp hội phụ nữ cơ sở triển khai đã trở thành điểm tựa, chở che những trẻ em mồ côi, thiếu may mắn trong cuộc sống.

Hành trình kết nối yêu thương

Những ngày cuối tháng 2/2024, chúng tôi có dịp đi cùng với đoàn công tác của Ban Phụ nữ Công an tỉnh đến thăm, tặng quà cho cháu Phan Hoàng Linh Đan (bản Tà Lạnh, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu). Từ xa, Linh Đan cùng em gái Nhật Lệ và bà ngoại đã đứng chờ đoàn. Thấp thoáng thấy các mẹ đến, Linh Đan với ánh mắt lấp lánh niềm vui, reo lên gọi “Mẹ! Mẹ!” và chạy đến ôm chầm các chị em trong đoàn. Từ một cô bé ít nói, sợ hãi khi gặp người lạ, từ khi có các mẹ đỡ đầu, Linh Đan đã cởi mở, hòa đồng với bạn bè ở lớp, ở trường.

Ban Phụ nữ Công an tỉnh cùng Hội Phụ nữ cơ sở thăm, tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho cháu Phan Hoàng Linh Đan. Ảnh: Phạm Thủy

Bên trong ngôi nhà nhỏ của ông bà ngoại và hai chị em Linh Đan đang tá túc chẳng có thứ gì đáng giá ngoài hai chiếc giường nhỏ và một ít nồi niêu xoong chảo, bát đũa. Trên chiếc giường được kê sát tường, tiếng ho của người đàn ông mỗi lúc một lớn, xen lẫn tiếng rên đau đớn khiến không khí trong nhà càng ảm đạm. Linh Đan và Nhật Lệ đang vô tư vui vẻ, mải mê bên những thú bông, chia nhau bánh kẹo, sữa mà các mẹ đỡ đầu đưa đến.

Vừa bắc nồi thuốc lên bếp cho chồng, bà Trần Thị Do cho biết, ông Thỉnh - chồng bà đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Thời gian gần đây, bệnh ngày càng trở nặng, những cơn đau giày vò khiến ông không thể làm được công việc gì. Cháu Phan Hoàng Linh Đan năm nay học lớp 1, còn cháu Phan Nhật Lệ gần 3 tuổi đều là cháu ngoại của ông bà...”.

Nói đến đây, bà Do lại thở dài, mắt rơm rớm chực bật khóc. Theo bà Do, vì muốn cải thiện cuộc sống, chị T. (mẹ của Linh Đan và Nhật Lệ) bươn chải đủ nghề rồi theo đám bạn cùng quê vào làm công nhân cho các khu công nghiệp ở miền Nam. Tại đây, một mình nơi đất khách quê người, chị T. đã tin vào những lời hứa mật ngọt và trót trao thân cho người đàn ông này (không rõ lai lịch, địa chỉ). Năm 2021, do dịch Covid-19 khó khăn nên chị T. đưa Linh Đan và chiếc bụng bầu gần ngày sinh nở về quê. Tuy nhiên, thật bất hạnh, do sinh khó nên chị T. đã không may qua đời, để lại Nhật Lệ còn đỏ hỏn. Từ đó, ông bà đảm nhận luôn cả vai cha mẹ để nuôi nấng, chăm bẵm 2 chị em.

“Khi Linh Đan sắp vào lớp 1, vợ chồng chúng tôi lo lắm, vì vừa phải lo sữa bỉm cho Nhật Lệ, ông lại bệnh nặng, nên không đủ tiền cho cháu đi học. Đúng lúc ấy, vào đầu tháng 6/2023, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận làm “Mẹ đỡ đầu” cho Linh Đan, với mức hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng là 1 triệu đồng/tháng. Chúng tôi mừng lắm, nhờ có hỗ trợ của các mẹ mà Linh Đan đã được đến trường để học con chữ; Nhật Lệ có sữa uống. Các mẹ còn thường xuyên tặng quần áo, sách vở cho 2 cháu. Gia đình tôi rất cảm ơn tấm lòng của các chị”, bà Do không giấu khỏi niềm vui, xúc động chia sẻ.

Ban Phụ nữ Công an tỉnh cùng Hội Phụ nữ cơ sở thăm, tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho cháu Lô Gia Vỹ. Ảnh: Phạm Thủy

Tương tự, trường hợp cháu Lô Gia Vỹ (SN 2012, ở bản Tống Xan, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông), bố qua đời khi vừa tròn 8 tháng. Không chịu nổi cái nghèo, cái đói cứ mãi bủa vây, người mẹ cũng bỏ đi biệt tăm, biệt tích, không trở về nữa. Gia Vỹ được ông bà nội đưa về nuôi. Hơn 2 năm trước, sức khỏe của bà nội càng yếu khi bà phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của ông bà và cháu bữa đói bữa no, nay lại càng oằn mình gánh nặng trên đôi vai gầy của ông nội đã già yếu…

Thương cảm trước hoàn cảnh éo le, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận làm “Mẹ đỡ đầu” cho Gia Vỹ với số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Hiện, Gia Vỹ đang học lớp 6, Trường THCS Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, kết quả học kỳ 1 vừa qua em đạt loại khá. Chị Hà Thị Kiều Anh - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạch Ngàn cho biết: “Gia đình ông bà nội Gia Vỹ là hộ nghèo của xã. Rất may mắn khi được Ban Phụ nữ Công an tỉnh nhận làm “Mẹ đỡ đầu” cho Gia Vỹ với những hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa. Từ ngày có các mẹ đỡ đầu, Gia Vỹ vui lắm, tự tin, hòa đồng và có động lực học tốt hơn. Mỗi lần nghe tin các mẹ lên thăm, cháu rất háo hức”.

Không giấu được niềm vui, cháu Lô Gia Vỹ chia sẻ: “Hơn 10 năm qua, cháu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương, hơi ấm từ bố mẹ. Cháu hạnh phúc nhất là từ khi cháu được nhận làm con của các mẹ. Cháu được các mẹ hỗ trợ tiền, mua quần áo đẹp, sách vở, các mẹ còn mua sữa, bánh kẹo cho cháu nữa. Hàng ngày, các mẹ thường xuyên gọi điện giục cháu học bài, nói chuyện với cháu. Cháu rất vui và hạnh phúc vì cháu đã có mẹ”.

Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, mua quần áo, sách vở, sữa, bánh kẹo thì các cấp hội phụ nữ trong Công an Nghệ An còn thường xuyên hỏi thăm, động viên học tập, chia sẻ kỹ năng sống cho các cháu. Ảnh: Phạm Thủy

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Phan Hoàng Linh Đan và Lô Gia Vỹ là 2 trong 18 cháu được Ban Phụ nữ Công an tỉnh nhận làm “Mẹ đỡ đầu”; 37 cháu được hội phụ nữ cơ sở nhận làm “Mẹ đỡ đầu”. Các cháu đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có cháu mồ côi bố mẹ, ông bà già yếu, bệnh hiểm nghèo… Với mong muốn giúp các cháu có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xoa dịu, vơi bớt nỗi đau về tinh thần, cũng như khó khăn về vật chất, những người “Mẹ đỡ đầu” là hội viên của các cấp hội phụ nữ trong Công an Nghệ An đã cùng nhau chung tay nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ.

Các cấp hội phụ nữ trong Công an Nghệ An thường xuyên hỏi thăm, động viên các cháu. Ảnh: Phạm Thủy

Thượng tá Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: “Tháng 4/2022, chúng tôi bắt đầu thực hiện hướng dẫn của Ban Phụ nữ Bộ Công an về Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động ý nghĩa, góp phần cùng với xã hội sẻ chia, bù đắp sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sau hơn 2 năm thực hiện, chương trình nhân văn, ý nghĩa “Mẹ đỡ đầu” đã lan tỏa rộng rãi trong các cấp hội phụ nữ Công an Nghệ An với số trẻ em được nhận nuôi ngày càng tăng”.

Để chương trình “Mẹ đỡ đầu” hoạt động hiệu quả, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tiến hành rà soát, xác minh các trường hợp trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, để nhận chăm sóc, nuôi dưỡng với hình thức là hỗ trợ một phần kinh phí sinh hoạt, học tập cho các cháu. Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã làm việc với gia đình, người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu, tổ chức nhận nuôi, nhận đỡ đầu, có cam kết về mức hỗ trợ (từ 500.000 đến 1 triệu đồng/cháu/tháng).

Thượng úy Lê Diệu Thúy (Phó Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh và cháu Đặng Thanh Trúc (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) được vinh danh cặp “Mẹ đỡ đầu - con nuôi tiêu biểu” do Bộ Công an tổ chức năm 2023. Ảnh: Phạm Thủy

Số tiền này chủ yếu được trích từ nguồn các cán bộ, hội viên đóng góp. Bên cạnh đó, Ban Phụ nữ của Công an tỉnh và hội phụ nữ cơ sở còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà như bánh kẹo, sữa, quần áo, giày dép, sách vở vào dịp lễ, Tết, năm học mới và giúp đỡ, chăm sóc, động viên tinh thần, hướng dẫn học tập, dạy kỹ năng sống cho các em.

“Trong thời gian tới, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Ban Phụ nữ Công an tỉnh sẽ tiếp tục lan tỏa chương trình “Mẹ đỡ đầu” và kết nối tới các tổ chức, mạnh thường quân để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Để các em vững bước đến trường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác”, Thượng tá Nguyễn Việt Hà cho biết thêm.